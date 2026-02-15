Rugby, Sei Nazioni: la Francia passeggia a Cardiff, umilia il Galles e scappa via in classifica

La Francia lancia un messaggio fortissimo al Sei Nazioni 2026 e chiude il secondo turno con una prova di strapotere assoluto, travolgendo il Galles a Cardiff e prendendosi la vetta solitaria della classifica a punteggio pieno. I Bleus salgono a quota 10 punti, allungando sulla Scozia, ora distante quattro lunghezze, mentre per i Dragoni la crisi si fa sempre più profonda: ultimi a zero punti e già staccati anche dall’Irlanda, in un avvio di torneo che certifica due percorsi diametralmente opposti. A confermarlo è stato un match senza storia, dominato dai francesi fin dai primissimi istanti.

Pronti, via e la Francia ha bisogno di meno di 100 secondi per trovare senza difficoltà il varco con Attissogbe e alla fine palla che arriva a Emilien Gailleton e meta per lo 0-7 iniziale. Insistono gli ospiti, non sa reagire il Galles e all’11’ un calcetto alto di Ramos libera agevolmente al largo Fabien Brau-Boirie che schiaccia per lo 0-12. È un monologo quello di Cardiff, con il Galles spettatore non pagante del dominio francese e al 15’ ancora troppo facile l’attacco transalpino, palla che alla fine arriva a Fabien Brau-Boirie per lo 0-19. Dopo quasi un quarto a senso unico, finalmente si vede il Galles in attacco e alla prima occasione dalla ruck parte Rhys Carre per il 7-19.

Torna a spingere la Francia, che però è meno fluida rispetto ai primi 15 minuti del match. Provano le due formazioni a prendere in mano le redini dell’incontro in questa seconda parte del primo tempo, con i Bleus che al 31’ vanno in meta con Attissogbe, ma il tmo annulla per un netto fuorigioco del giocatore. Spettacolo continuo per Dupont, che fa impazzire la difesa britannica, anche se i compagni non concretizzano le ottime giocate del mediano di mischia. Al 39’ ruba palla il Galles in difesa, ma poi Adam Beard prova un calcio inutile, si fa stoppare, palla raccolta da Matthieu Jalibert che schiaccia per il 7-26.

Non cambia nulla a inizio ripresa, con la Francia che subito spinge sull’acceleratore e dopo 3 minuti trova la meta con Julien Marchand per il 7-33. Passano pochi minuti e Theo Attissogbe va a schiacciare e punteggio che va sul 7-40, con la Francia che domina a Cardiff. Ormai ha alzato bandiera bianca il Galles e al 58’ arriva la seconda meta personale per Attissogbe che fa volare i Bleus sul 7-47.

L’ora di gioco viene festeggiata dalla Francia con l’ottava meta del match, questa volta con Ollivon che si allunga e schiaccia per il 7-54. Galles che così ha subito oltre 100 punti nelle prime due partite del torneo, enfatizzando una crisi politica prima ancora che sportiva che rischia di travolgere ancor di più la squadra britannica. C’è poco da raccontare ancora, a parte la meta di Mason Grady per il 12-54 finale, in un match dominato dalla Francia, che resta l’unica formazione imbattuta e a punteggio pieno.