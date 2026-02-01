Rugby femminile: nella Serie A Elite Villorba vince il big match con Colorno

Si è disputata oggi la decima giornata del massimo campionato femminile di rugby e gli occhi erano puntati sul big match tra il Colorno e il Villorba, appaiate al secondo posto alle spalle del Valsugana. Importanti anche gli impegni esterni di Napoli e Torino in chiave salvezza. Ecco come è andata.

Nel confronto diretto d’alta quota non tradisce l’Arredissima Villorba, che espugna il campo del Colorno imponendosi per 20-10 e prendendosi con autorità il secondo posto in solitaria. Una sfida equilibrata e fisica, come da copione tra due delle formazioni più attrezzate del campionato, ma alla lunga la maggiore concretezza delle venete ha fatto la differenza, permettendo a Villorba di allungare in classifica proprio sulle emiliane, ora terze. Davanti, intanto, continua la marcia senza intoppi del Valsugana Padova, che passa con un larghissimo 59-10 sul campo del CUS Milano, confermandosi capolista solida e squadra da battere.

Nelle altre sfide di giornata, successi netti anche per Benetton Treviso e Capitolina, che fanno valere il fattore campo. Le trevigiane superano 27-0 l’IVECO CUS Torino, conquistando punti pesanti per restare agganciate alla zona alta della graduatoria, mentre l’Unione Rugby Capitolina travolge 39-0 il Neapolis Campania Felix in uno scontro importante anche in ottica bassa classifica. Proprio Torino e Neapolis restano così fanalini di coda a quota 1 punto, mentre a metà classifica si accende la lotta con Capitolina e CUS Milano racchiuse in un solo punto, a testimonianza di un campionato vivo su tutti i fronti.

Serie A Elite Femminile – X giornata

Unione Rugby Capitolina v Neapolis Campania Felix 39-0

SIA-MPL Rugby Colorno v Arredissima Villorba Rugby 10-20

CUS Milano Rugby v Valsugana Rugby Padova 10-59

Benetton Rugby Treviso v IVECO Cus Torino 27-0

Serie A Elite Femminile – Classifica

Valsugana Rugby Padova 44; Arredissima Villorba Rugby 39; SIA-MPL Rugby Colorno 35; Benetton Rugby Treviso 30; Unione Rugby Capitolina 16; CUS Milano Rugby 15; IVECO CUS Torino, Neapolis Campania Felix 1