Record del mondo dei 400 indoor sì o no? Crono spaziale di Khaleb McRae, ma le precedenti non omologazioni…

Khaleb McRae ha corso i 400 metri in sala con il sontuoso crono di 44.52 al Tyson Invitational di Fayetteville, siglando così il nuovo record del mondo del doppio giro di pista al coperto. Perché lo annunciamo in maniera così mesta e anche in leggera differita? Perché il primato internazionale della specialità ha subito un doppio caso di non omologazione: prima il 44.52 di Michael Norman e poi il 44.49 del canadese Chris Morales Williams.

Si tratta di un record che sembra un po’ sfortunato al momento di arrivare all’effettiva ratifica da parte World Athletics, dunque per prudenza è meglio andarci con i piedi di piombo e aspettare il verdetto definitivo. L’azione dello statunitense, argento con la staffetta del miglio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è stata perentoria e la sua prestazione ritoccherebbe di cinque centesimi l’attuale record di 44.57 detenuto da Kerron Clement da ormai ventuno anni.

In Arkansas si è espressa benissimo Julien Alfred, Campionessa Olimpica dei 100 metri: la portacolori di St. Lucia è scesa a 6.99 sui 60 metri, primo sub sette secondi di questa stagione e tre centesimi meglio di quanto corso dalla nostra Zaynab Dosso a Belgrado. Ha fatto notizia la prova di Noah Lyles, Campione Olimpico dei 100 metri che si è esibito sui 200 in sala dopo cinque anni, chiudendo in 20.43 dopo un 6.52 sui 60 metri.