Quanti soldi guadagnano Franzoni e Paris con argento e bronzo alle Olimpiadi? I premi previsti dal Coni

Giovanni Franzoni e Dominik Paris hanno brillato nella discesa libera che ha aperto le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, salendo entrambi sul podio al termine di una gara di altissimo spesso tecnico andata in scena sull’iconica pista Stelvio di Bormio. Medaglia d’argento per il bresciano e medaglia di bronzo per l’altoatesino, attardati rispettivamente di venti centesimi e di mezzo secondo dallo svizzero Franjo Von Allmen, capace di fare saltare il banco grazie a una prova decisamente impeccabile.

Per entrambi si tratta della prima gioia a cinque cerchi: il 24enne ha fatto prontamente centro alla sua prima apparizione nel contesto più importante, mentre il 36enne ha coronato un lunghissimo inseguimento. Il lombardo ha confermato il proprio eccezionale stato di forma dopo aver vinto il superG di Wengen e la discesa libera di Kitzbuehel, avendo offerto prestazioni memorabili in due grandi teatri del Circo Bianco. Il veterano ha sorriso su un tracciato domato per ben sei volte in discesa in Coppa del Mondo.

Una medaglia alle Olimpiadi corona un’intesa carriera e ha un’enorme rilevanza dal punto di vista sportivo, ma come sempre c’è anche un interessante risvolto economico da tenere in considerazione: quanti soldi hanno guadagnato Giovanni Franzoni e Dominik Paris conquistando le medaglia in discesa alle Olimpiadi? Il premio viene garantito dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano): 90.000 euro per l’argento e 60.000 euro per il bronzo, entrambi gli importi sono lordi e quindi soggetti alle imposte di legge.

Non sono invece previsti emolumenti dal CIO: gli organizzatori dei Giochi non garantiscono assegni, ma soltanto la gloria dell’alloro a cinque cerchi. Ogni Comitato Nazionale decide se garantire un riconoscimento pecuniario e il relativo importo (ad esempio la Norvegia non mette soldi sul piatto, un oro statunitense vale 30.000 dollari), poi naturalmente ci sono gli emolumenti derivanti dagli sponsor, ma quelle cifre non sono note pubblicamente e variano da atleta ad atleta.

MONTEPREMI FRANZONI E PARIS MEDAGLIE OLIMPIADI

Giovanni Franzoni: 90.000 euro lordi per l’argento in discesa libera.

Dominik Paris: 60.000 euro lordi per il bronzo in discesa libera.

Gli importi sono garantiti dal Coni e sono soggetti alla tassazione prevista dalla legge.