Quando parte Federica Brignone nel superG delle Olimpiadi: orario, n. di pettorale, tv

Federica Brignone ha sciolto le riserve e ha deciso di prendere parte al superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena giovedì 12 febbraio (ore 11.30) sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo. La fuoriclasse valdostana è reduce da una discesa libera non così brillante, ma in questa specialità ha tutte le carte in regola per illuminare la scena, sfruttando il giusto mix tra velocità e tratti tecnici, e punterà a lasciare la firma nell’evento a cinque cerchi.

La detentrice della Sfera di Cristallo si è lasciata alle spalle l’infortunio rimediato lo scorso aprile e sta cercando la giusta confidenza con queste discipline, l’auspicio è che peschi il coniglio dal cilindro e che possa fare saltare il banco. La 35enne ha disputato un solo superG nel corso di questa annata agonistica: 18mo posto a Crans Montana lo scorso 31 gennaio, ma la condizione potrebbe essere ben diversa per l’appuntamento più importante del 2026 e sarà sostenuta dal proprio pubblico.

L’azzurra si cimenterà su una pista dove ha ottenuto due fantastici risultati in occasione dell’ultima apparizione in Coppa del Mondo: il 19 gennaio 2025 vinse proprio il superG, ventiquattro ore dopo essere salita sul terzo gradino del podio in discesa libera. Le favorite della vigilia sono Sofia Goggia, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, le austriache Cornelia Huetter e Ariane Radler, la tedesca Emma Aicher, senza dimenticarsi della neozelandese Alice Robinson, della francese Romane Miradoli e della ceca Ester Ledecka. Attenzione alle statunitensi Breezy Johnson (trionfatrice in discesa) e Keely Cashman, ma anche alla svizzera Corinne Suter e all’austriaca Mirjam Puchner, alla nostra Laura Pirovano.

Federica Brignone ha avuto in sorte il pettorale numero 6, il migliore che le potesse capitare: la nostra portacolori figura nel primo sottogruppo di merito e poteva pescare tra il 6 e il 15. L’azzurra scatterà alle ore 11.40 e 50 secondi: il programma di giornata prevede che le atlete dal numero 1 al numero 15 partano a intervalli di 2’10”, dal 16 al 30 l’intervallo sarà di 1’45”, dal 31 in avanti passerà a 1’30”, annunciati tv break di 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza di Federica Brignone nel superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTE FEDERICA BRIGNONE

Federica Brignone partirà alle ore 11.40 e 50 secondi di giovedì 12 febbraio, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime quindici atlete partano a intervalli di 2’10”, poi si scenderà a 1’45” tra il 16 e il 30, , dal 31 in avanti passerà a 1’30”, annunciati tv break di 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30.

PETTORALE FEDERICA BRIGNONE NEL SUPERG DELLE OLIMPIADI

Federica Brignone indosserà il pettorale numero 6.

CALENDARIO SUPERG FEMMINILE OLIMPIADI 2026

Giovedì 12 febbraio

Ore 11.30 SuperG femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SUPERG FEMMINILE OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA SUPERG FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1 516766 BLANC Malorie 2004 SUI

2 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA

3 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER

4 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT

5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI

6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA

7 507168 AICHER Emma 2003 GER

8 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA

10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT

11 297910 CURTONI Elena 1991 ITA

12 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT

13 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR

14 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL

15 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA

16 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA

17 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO

18 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA

19 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA

20 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA

21 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA

22 539536 WILES Jacqueline 1992 USA

23 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT

24 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI

25 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN

26 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL

27 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH

28 516705 DURRER Delia 2002 SUI

29 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN

30 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN

31 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE

32 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND

33 6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 CZE

34 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN

35 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG

36 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR

37 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI

38 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE

39 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG

40 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK

41 675061 SKOROKHODOVA Alexandra 2006 KAZ

42 947028 KRYEZIU Kiana 2004 KOS

43 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX