Quando i prossimi Test di F1? Prossima settimana ancora 3 giorni in Bahrain! Orari, tv, streaming
Sempre il Bahrain all’orizzonte per piloti e team di F1 in ottica test pre-season. Dopo lo shakedown collettivo di fine gennaio a Barcellona, questa settimana terminerà in Bahrain la prima finestra dei Test ufficiali di Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Oggi è previsto il termine della primo slot.
Ricordiamo, infatti, che il circuito mediorientale ospiterà anche una seconda finestra di test collettivi che si terrà dal 18 al 20 febbraio in attesa di volare in Australia per il primo round della stagione in programma dal 6 all’8 marzo. Grande curiosità per vedere, questa volta in un contesto meno top secret rispetto al Montmelò, il confronto diretto a distanza tra i top team più accreditati per giocarsi i titoli iridati.
Un’occasione molto importante per le scuderie, costrette a fare i conti col poco tempo a disposizione nella preparazione nell’ottica del primo round iridato. Il riuscire a trovare la quadra tra dati in pista e al simulatore sarà di fondamentale importante nella massimizzazione della prestazione.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming della seconda finestra di test ufficiali pre-stagionali 2026 della Formula Uno in Bahrain. La tre giorni di collaudi a Sakhir verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go e NOW, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.
CALENDARIO TEST F1 BAHRAIN II
Mercoledì 18 febbraio
8.00-17.00 Prima giornata test ufficiali F1 a Sakhir – Diretta tv su Sky Sport F1
Giovedì 19 febbraio
8.00-17.00 Seconda giornata test ufficiali F1 a Sakhir – Diretta tv su Sky Sport F1
Venerdì 20 febbraio
8.00-17.00 Terza giornata test ufficiali F1 a Sakhir – Diretta tv su Sky Sport F1
PROGRAMMA TEST F1 2026 BAHRAIN: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport F1
Diretta streaming: Sky Go e NOW
Diretta Live testuale: OA Sport.