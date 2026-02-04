Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport in tv
Perché la prova di sci alpino non si vedrà in tv oggi: orario, startlist, alternativa streaming
Si entra finalmente nel vivo dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, è in programma la prima prova cronometrata della discesa maschile, appuntamento fondamentale per prendere confidenza con uno dei tracciati più celebri e temuti del Circo Bianco: la pista Stelvio di Bormio. Lo start è fissato per le ore 11.30, quando i migliori specialisti della velocità inizieranno a testare linee, materiali e condizioni in vista della gara olimpica.
La Stelvio non è una pista qualunque: pendenze severe, salti spettacolari e velocità estreme la rendono un banco di prova riservato solo agli atleti più completi, capaci di combinare potenza fisica, sensibilità sugli sci e grande coraggio. Non a caso, qui emergono sempre i veri big della disciplina.
Il calendario prevede tre prove cronometrate complessive: dopo quella odierna, gli atleti torneranno in pista giovedì 5 febbraio e venerdì 6 febbraio, sempre alle 11.30. La gara valida per le medaglie olimpiche si disputerà invece domenica 7 febbraio, allo stesso orario, e assegnerà il primo titolo dello sci alpino a Milano Cortina 2026.
Grande attenzione, naturalmente, sugli italiani. Dominik Paris guida una squadra ambiziosa: il fuoriclasse altoatesino vanta sette successi in carriera sulla Stelvio ed è automaticamente inserito tra i favoriti. Insieme a lui Giovanni Franzoni, in ottima condizione, e gli altri azzurri pronti a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa.
La concorrenza, però, è di altissimo livello: gli svizzeri Marco Odermatt, Franjo von Allmen e Alexis Monney, l’austriaco Vincent Kriechmayr, senza dimenticare gli statunitensi come Ryan Cochran-Siegle, spesso protagonisti nei grandi eventi.
Molti appassionati si chiederanno perché la prova cronometrata della discesa maschile non sia visibile in tv oggi. La risposta è legata esclusivamente a questioni di diritti televisivi: l’allenamento ufficiale non rientra nella copertura live dei canali tradizionali.
Nessun problema, però, per chi vuole seguire l’evento: la prova sarà disponibile in streaming sulle piattaforme discovery+, HBO Max e DAZN. In alternativa, sarà possibile restare aggiornati minuto per minuto grazie alla diretta live testuale di OA Sport, ideale per non perdersi nulla dell’avvio olimpico sulla Stelvio.
A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI ALLE OLIMPIADI
Mercoledì 4 febbraio
Ore 11.30 prima prova discesa maschile Bormio (Italia)
PROGRAMMA PROVA DISCESA OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 Daniel Hemetsberger AUT
2 Adrian Smiseth Sejersted NOR
3 James Crawford CAN
4 Stefan Rogentin SUI
5 Cameron Alexander CAN
6 Vincent Kriechmayr AUT
7 Florian Schieder ITA
8 Niels Hintermann SUI
9 Marco Odermatt SUI
10 Nils Allegre FRA
11 Alexis Monney SUI
12 Franjo von Allmen SUI
13 Ryan Cochran-Siegle USA
14 Dominik Paris ITA
15 Giovanni Franzoni ITA
16 Mattia Casse ITA
17 Maxence Muzaton FRA
18 Nils Alphand FRA
19 Miha Hrobat SLO
20 Elian Lehto FIN
21 Raphael Haaser AUT
22 Stefan Babinsky AUT
23 Kyle Negomir USA
24 Jan Zabystran CZE
25 Alban Elezi Cannaferina FRA
26 Martin Cater SLO
27 Brodie Seger CAN
28 Simon Jocher GER
29 Christof Innerhofer ITA
30 Bryce Bennett USA
31 Jeffrey Read CAN
32 Fredrik Moeller NOR
33 Marco Pfiffner LIE
34 Sam Morse USA
35 Lukas Feurstein AUT
36 Simen Sellaeg NOR
37 Riley Seger CAN
38 Barnabas Szollos ISR
39 Tiziano Gravier ARG
40 Arnaud Alessandria MON
41 Elvis Opmanis LAT
42 Anton Grammel GER
43 River Radamus USA
44 Dmytro Shepiuk UKR
45 Cormac Comerford IRL