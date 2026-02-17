La delusione di Gutmann dopo lo short: “Un errore che non so spiegare”

Non nasconde la sua delusione Lara Naki Gutmann. L’azzurra si è resa artefice di un errore molto pesante in occasione dello short program valido per la gara femminile di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Nello specifico la trentina, dopo un avvio oltremodo promettente ha commesso un fatale passaggio a vuoto nel salto singolo, il triplo lutz, ruotato solo doppio e dunque redarguito come elemento non valido. La defaillance ha inchiodato il suo punteggio a quota 61.56 (29.50, 32.06), con cui è scivolata fuori dalla top 15.

Visibilmente amareggiata, l’azzurra ha commentato quanto fatto ai microfoni di Rai Sport: “Sono davvero tantissimi punti persi, sono un po’ delusa – ha detto la pattinatrice – Ero pronta: dopo il Team Event ho provato tante emozioni, a staccare tenendo il ritmo alto. Mi sentivo bene malgrado la stanchezza. Non so dare una spiegazione. Sono arrivata a quel salto e non c’era niente che mi abbia dato fastidio prima nelle transition. Ho cercato comunque di trasmettere la storia che c’è dietro al programma e di godermela fino alla fine anche se dopo quel terzo salto è stato difficile“.

Gutmann ha poi chiosato: “Il pubblico batteva le mani a tempo, ha dato grande ritmo. Anche al team event c’è stata grande energia; è dura godersela dopo un errore così, è una cosa che mi dà proprio fastidio“.