Pattinaggio artistico oggi, Olimpiadi 2026: orario corto femminile, tv, programma, streaming

Si avvia alla conclusione il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, martedì 17 febbraio, si disputerà infatti lo short program individuale femminile, gara in cui sarà della partita anche l’azzurra Lara Naki Gutmann.

Con la gioia di avere già al collo la medaglia del Team Event, l’atleta seguita da Gabriele Minchio si potrà concedere il lusso di disputare una prova a cuor leggero, con l’obiettivo unico di migliorare e pretendere sempre di più da sé stessa. In occasione della gara a squadre la trentina ha scollinato per la prima volta quota 70 punti. Ripetersi anche nella serata odierna potrebbe essere un ottimo traguardo in vista del programma libero. Non ci sono particolari ambizioni di classifica, anche se certamente chiudere nelle prime dieci potrebbe essere un risultato oltremodo significativo.

Ai piani alti l’attenzione sarà rivolta più che altro all’incognita Adelia Petrosian. La russa rappresentante la squadra neutrale infatti se è in forma rappresenta una seria candidata per il metallo più pregiato. Tra le altre impossibile non citare Sakamoto Kaori, con tutte le armi in faretra per brillare, oltre che le più incostanti ma fortissime Ami Nakai e Mone Chiba, le tre statunitensi Alysa Liu, Amber Glenn ed Isabeu Levito, oltre che alle incognite sudcoreane.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste oggi (martedì 17 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui Rai 2 e RaiSportHD (in alternanza con altri sport); in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altre discipline), Eurosport 1 (dalle ore 21.00), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI OLIMPIADI 2026

Martedì 17 febbraio

Ore 18.45 Short program femminile a Milano (Italia) – Diretta tv su Rai 2 – In alternanza con altri sport

ORDINE DI DISCESA SUL GHIACCIO

SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport; Eurosport 1 (visibile su DAZN, Tim Vision e Prime Video previo abbonamento), Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.