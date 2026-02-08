Pattinaggio artistico oggi, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre 8 febbraio, tv, programma, streaming

Il giorno delle medaglie. Oggi, domenica 8 febbraio, si svolgerà la giornata decisiva al Team Event di pattinaggio artistico valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio dell’Unipol Forum di Assago le cinque squadre qualificate battaglieranno negli ultimi tre segmenti ancora in programma, in una lotta che comprende ovviamente anche l’Italia

Dopo lo short maschile ed il libero della danza, la compagine azzurra occupa il terzo posto della classifica generale con 37 punti, conservando un margine di due lunghezze sul Canada e di cinque sulla Georgia, formazione più attrezzata per fare male nelle gare rimanenti. Ai piani alti è invece ancora tutta da decidere la sfida tra Stati Uniti e Giappone. I nordamericani al momento guidano le operazioni con 44 punti inseguiti dai nipponici, secondi con 39.

Per i free program delle coppie, del singolo femminile e del singolo maschile i nostri ragazzi dovranno semplicemente usare la testa, senza lasciarsi influenzare o mettere sotto pressione da un Forum che sarà pieno in ogni ordine di posto. La strategia sarà l’arma principale per cercare di tenere a bada una concorrenza desiderosa di giocare brutti scherzi. Per le coppie saranno della partita Sara Conti e Niccolò Macii, per le donne Lara Naki Gutmann. Ci sarà invece un cambio negli uomini, con Matteo Rizzo che subentra a Daniel Grassl.

La terza ed ultima giornata dedicata alla gara a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile (salvo modifiche ed esigenze di palinsesto) su Rai 2 e in piccola parte su Rai Sport+HD, previa alternanza con altri sport, oltre che in streaming su RAI Play. La diretta integrale è prevista su Discovery Plus ed HBO Max; pianificato un collegamento su Eurosport 1 (visibile anche in abbonamento su DAZN, Prime Video e Tim Vision), a partire dalle 21:00 OA Sport vi offrirà inoltre la diretta LIVE testuale dell’evento, per non perdersi davvero nulla dello spettacolo olimpico.

A CHE ORA IL PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI ALLE OLIMPIADI

Domenica 8 febbraio

Ore 19.30 Gara a squadre a Milano (Italia), free program coppie (Sara Conti-Niccolò Macii) – Diretta tv su Rai 2 e RaiSport+HD, in alternanza con altri sport

Ore 20.45 Gara a squadre a Milano (Italia), free program femminile (Lara Naki Gutmann) – Diretta tv su Rai, in alternanza con altri sport

Ore 21.55 Gara a squadre a Milano (Italia), free program maschile (Matteo Rizzo) – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

PATTINAGGIO ARTISTICO, TEAM EVENT OLIMPIADI: ORDINE DI DISCESA SUL GHIACCIO

TEAM EVENT FREE PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

TEAM EVENT FREE PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

TEAM EVENT FREE PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, in alternanza con altri sport; Rai Sport+ HD (per parte del free program delle coppie)

Diretta streaming: Rai Play (in alternanza con altri sport), integrale su Discovery Plus e HBO Max; Eurosport 1 (dalle 21:00) visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.

Diretta testuale: OA Sport.