Milano Cortina 2026Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Guignard/Fabbri solidi: punti di peso nella danza, l’Italia consolida il 3° posto!

Pubblicato

28 secondi fa

il

Charléne Guignard-Marco Fabbri
Charléne Guignard-Marco Fabbri / LaPresse

L’Italia si affida alla grande bellezza di Charléne Guignard e Marco Fabbri e guadagna punti preziosi al Team Event di pattinaggio di figura valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I veterani del movimento italiano si sono ben comportati in occasione della free dance, strappando un’ottima seconda posizione distanziandosi ulteriormente dalle dirette inseguitrici per il bronzo Canada e soprattutto Georgia.

Prestazione consistente e convincente quella degli allievi di Barbara Fusar Poli, i quali hanno sfoggiato il loro meraviglioso free program interpretato sulle note di “Diamanti” di Giorgia, partitura particolarmente adatta al loro stile. I nostri portacolori, dando la sensazione di voler dare una spinta maggiore in termini di prestanza sul ghiaccio, hanno raccolto un GOE positivo in tutti i dieci elementi pianificati, rubando particolarmente l’occhio nei tre sollevamenti rotazionale, curve e stazionario (tutti di livello 4), oltre che nella difficile sequenza di passi a cerchio, chiamata di livello 3 per la dama e di livello 2 per il cavaliere.

Buoni anche i twizzles (livello 4) e la sequenza di passi su un piede (livello 3), oltre che tutte le difficoltà coreografiche. Ottenendo inoltre il secondo riscontro sulle components, i danzatori si sono attestati in zona 124.22 (69.44, 54.78) arginando senza alcun problema i canadesi Marjorie Lajoie-Zachary Lagha, designati al posto di Gilles-Poirier e terzi con 120.90 (67.96, 52.94). Quarti invece i georgiani Diana Davis-Gleb Smolkin, non particolarmente in palla come dimostra lo score di 117.82 (66.10, 51.72). 

Il segmento è stato vinto come da pronostico da Madison Check-Evan Bates, costretti a tornare in pista dopo che Yuma Kagiyama ha di fatto aperto i giochi in ottica podio nello short maschile. I detentori del titolo iridato, senza rivali in questo contesto, hanno realizzato una prova in totale scioltezza tanto da raggiungere l’incredibile score di 133.23 (75.37, 57.86), score che fa paura anche in ottica gara di specialità.  

Quando mancano tre prove alla fine del Team Event, gli Stati Uniti comandano le operazioni con 44 punti, il Giappone insegue a 39, mentre l’Italia è terza con 37, a +2 dal Canada e a +5 dalla Georgia. Ma tutto può ancora succedere. 

CLASSIFICA GENERALE TEAM EVENT

Rank Team Nation Total Points Men Single Skating Women Single Skating Pair Skating Ice Dance Q
SP FS SP FS SP FS RD FD
1 United States of America
USA
44 9 9 6 10 10 Q
2 Japan
JPN
39 10 10 10 3 6 Q
3 Italy
ITA
37 6 8 8 6 9 Q
4 Canada
CAN
35 8 5 7 7 8 Q
5 Georgia
GEO
32 5 6 9 5 7 Q
6 France
FRA
FNR 7 4 4 9
7 Republic of Korea
KOR
FNR 3 7 4
8 People’s Republic of China
CHN
FNR 4 3 5 2
9 Great Britain
GBR
FNR 1 1 2 8
10 Poland
POL
FNR 2 2 3 1

CLASSIFICA FREE DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Pl. Name Nation TSS
=		 TES
+		 PCS
+		 CO PR SK Ded.
 StN. Team Points Team
1 CHOCK Madison / BATES Evan USA 133.23 75.37 57.86 9.68 9.68 9.57 0.00 #5 10 United States of America
2 GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco ITA 124.22 69.44 54.78 9.11 9.14 9.14 0.00 #3 9 Italy
3 LAJOIE Marjorie / LAGHA Zachary CAN 120.90 67.96 52.94 8.86 8.86 8.75 0.00 #4 8 Canada
4 DAVIS Diana / SMOLKIN Gleb GEO 117.82 66.10 51.72 8.68 8.64 8.54 0.00 #2 7 Georgia
5 YOSHIDA Utana / MORITA Masaya JPN 98.55 54.75 43.80 7.36 7.25 7.29 0.00 #1 6 Japan
