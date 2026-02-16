NBA, All Star Game 2026: vince USA Stars, ma protagonisti sono Wembanyama e Leonard

Si è tenuto questa notte l’ultimo atto dell’All Star Weekend, con l’All Star Game che si è caratterizzato per il suo nuovo formato con tre squadre, ennesima rivoluzione che spera di ridare interesse e credibilità a un evento che anno dopo anno sta perdendo entusiasmo. Per il pubblico, ma anche per chi scende in campo. A questo giro avevamo sul parquet due squadre “americane” e una composta dai giocatori stranieri dell’NBA. Un triangolare con finale tra le migliori due. Ecco come è andata.

Nella prima partita in campo team USA Stars e team World, e sono i primi a imporsi per 37-35 dopo un tempo supplementare di 1’. Decisiva è la tripla di Barnes che ribalta il risultato in un match dove spiccano i 14 punti di Victor Wembanyama per team World e i 13 punti di Anthony Edwards per team Stars.

Nella seconda partita esordio per team USA Stripes, che ha affrontato team USA Stars e si è imposto sulla sirena grazie a una tripla di Fox che ribalta tutto e dà a Stripes la vittoria per 42-40. Altro match equilibratissimo, dunque, dove spiccano gli 11 punti di Cade Cunningham ed Anthony Edwards per USA Stars e di Jaylen Brown per team USA Stripes

Nell’ultima partita del round robin, dunque, in campo USA Stripes e team World e terza sfida decisa praticamente sulla sirena, con la tripla di Leonard che evita l’overtime alle due squadre per il 48-45. Ancora una volta non basta un Victor Wembanyama scatenato, che chiude con 19 punti in 10’ in campo, mentre per USA Stripes prova clamorosa di Kawhi Leonard che segna 31 punti in 12’.

A chiudere ai primi due posti sono stati USA Stripes e USA Stars, che dunque si sono sfidate nella finale. E qui non c’è partita, con team Stars che entra in campo con un’altra voglia rispetto a Stripes, scappa via fin dalla palla a due e si impone per 47-21. E top scorer della finale è Tyrese Maxey con 9 punti.