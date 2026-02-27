Mattia Casse svetta in prova a Garmisch: “La sciata sta evolvendo, pista non banale”

Mattia Casse ha firmato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera di Garmisch, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sceso con il pettorale numero 15, l’azzurro ha tagliato il traguardo in 1:49.42, precedendo di quattro centesimi lo svizzero Alexis Monney e di 15 centesimi il francese Nils Allegre.

Il nostro portacolori ha spinto sulla mitica pista Kandahar, studiando le linee migliori in vista dell’attesissima gara di domani su una neve che sembra essere molto primaverile viste le elevate temperature in terra tedesca. Ci sono tutte le carte in regola per essere un outsider nel primo appuntamento con il massimo circuito internazionale itinerante dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Mattia Casse ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali, esprimendo soddisfazione per le ottime sensazioni provate in Baviera: “Le prove come sempre sono interlocutorie, però è bello essere presente con una sciata che sta evolvendo bene. È un buon viatico per le ultime gare di stagione. Domani sarà bello caldo e la neve ne risentirà, ma questo è Garmisch e bisogna scendere così: è una bella pista, c’è velocità, ci sono i curvoni, davvero un tracciato non banale”.