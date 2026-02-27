Dominik Paris: “Franzoni bravo a gestire la perdita. In armonia con i dossi, ma il caldo…”

Dominik Paris ha concluso al 23mo posto la seconda prova cronometrata della discesa libera di Garmisch, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che si disputa nella località tedesca. Il bronzo olimpico di specialità ha controllato la situazione sulla pista Kandahar e non si è spremuto più di tanto, accusando un ritardo di 1.61 secondi da Mattia Casse e prendendosi il tempo per studiare le linee in vista della gara di domani.

Il fuoriclasse altoatesino ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Oggi la pista mi è sembrata più veloce e mi sono sentito maggiormente in armonia con i dossi, ieri sbatteva molto di più. La neve non è durissima, visto il caldo, ma le condizioni sono buone. Franzoni è stato bravo a gestire la perdita dello sci: sono cose che capitano, anche se non è piacevole“.

Dominik Paris si è soffermato infatti sull’incidente occorso a Giovanni Franzoni, che ha perso lo sci destro dopo aver siglato il miglior crono al primo intermedio e che è stato bravissimo a gestire il momento critico, cadendo senza conseguenze. L’episodio è molto simile a quello occorso allo stesso Paris in occasione del superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.