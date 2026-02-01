Lucrezia Stefanini supera le qualificazioni al WTA Cluj-Napoca 2026, Zidansek battuta

Lucrezia Stefanini diventa la seconda italiana, dopo Lucia Bronzetti, nel tabellone principale al WTA 250 di Cluj-Napoca, in Romania. E il nome battuto è anche piuttosto importante: si tratta della slovena Tamara Zidansek, ex semifinalista al Roland Garros nel 2021, superata per 6-1 5-7 6-0 in due ore e 21 minuti.

Primo set molto netto a favore dell’italiana: nessun game ai vantaggi, subito il break a 30 del 2-0, poi un altro che vale il 5-1 e la chiusura rapida. Da rimarcare come i punti persi al servizio da Stefanini in questa fattispecie siano soltanto sei, il tutto nell’arco di 27 minuti.

Le cose sono diverse nel secondo parziale: a break di Stefanini (dopo quattro tentativi) corrisponde controbreak di Zidansek (a 15) per l’1-1, e di nuovo le due si restituiscono la battuta a vicenda dal 3-3 al 5-5. In sostanza, l’azzurra serve per il match, ma al match point non c’arriva, alla quinta occasione cede la battuta e poi, dopo aver mancato la chance del 6-5, cede per 7-5 con un game perduto a 15.

I game, nel frattempo, si sono allungati di tantissimo, con diverse occasioni in cui i vantaggi si sprecano. Stefanini, però, nell’occasione regge eccome l’urto: vince subito a 30 il primo game del terzo set, in risposta, tiene la battuta ai vantaggi salvando due palle del controbreak, toglie di nuovo la battuta a Zidansek a 30 una seconda e poi una terza volta per poi andare a chiudere al secondo match point con un rotondo 6-0.

Nelle statistiche entra, più di ogni atra cosa, il fatto che Stefanini serva decisamente meglio: 75%-59% di prime in campo e poi 57%-34% di punti vinti con la seconda di servizio. Potenziali avversarie: la rumena Ana Bogdan, la cinese Xinyu Wang, la slovena Veronika Erjavec, la francese Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, la rumena Sorana Cirstea (che avrebbe dovuto giocare con la colombiana Camila Osorio, la quale ha però dato forfait a tabellone già compilato).