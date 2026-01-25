Seguici su
Lotta

Lotta, assegnati i titoli italiani assoluti nella greco-romana

Pubblicato

39 minuti fa

il

Al PalaPellicone di Ostia si concludono i Campionati Italiani Assoluti 2026 di lotta, con la seconda ed ultima giornata riservata in maniera integrale alla greco-romana: nella classifica a squadre si impongono le Fiamme Azzurre Roma, grazie a due titoli, una finale persa e due terzi posti, davanti al CUS Torino, secondo con 39 punti, ed ai Portuali Ravenna, terzi con 23.

Nella categoria di peso dei -55 kg il nuovo campione italiano è Adalberto Minazzi (Kokoro Dai Cairate), mentre nei -60 kg Gabriele Pucher (Lotta Brescia) conferma il titolo dello scorso anno. Nei -63 kg, invece, ad imporsi è Riccardo Delle Cave (Carabinieri Roma), atleta di categoria under 18.

Nei -67 kg non risente del passaggio alla categoria di peso olimpica Jacopo Sandron (Esercito), mentre nei -72 kg si conferma Ignazio Sanfilippo (Fiamme Azzurre), così come difende il titolo nei -82 kg il suo compagno di squadra Luca Dariozzi (Fiamme Azzurre).

Leon Rivalta (Portuali Ravenna) conferma il primo posto del 2025 nei -87 kg, mentre nei -97 kg Nikoloz Kakhelashvili (Fiamme Oro Roma) porta a casa l’ennesimo titolo di categoria, così come nei -130 kg si impone ancora una volta Danila Sotnikov (Camurani Team).

Merita una citazione a parte Ciro Russo (Fiamme Oro Roma), che nei -77 kg vince e chiude al meglio la propria carriera agonistica, lasciando, al termine della competizione, le scarpette sulla materassina, gesto simbolico legato all’addio alle gare.

