Lorenzo Simonelli cresce di forza e torna spumeggiante sui 60 hs, riprende la marcia mondiale

Lorenzo Simonelli ha fornito una prestazione confortante in occasione del Meeting di Madrid, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica) andata in scena in contemporanea con la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurro ha corso i 60 ostacoli in un rilevante 7.50, chiudendo in seconda posizione alle spalle dello spagnolo Enrique Llopis (7.45) e migliorandosi di due decimi secchi rispetto a quanto fatto settimana scorsa a Miramas.

Abbiamo assistito a uno sprazzo decisamente convincente del Campione d’Europa dei 100 ostacoli, che si è avvicinato al suo primato nazionale della specialità (7.43 corso il 2 marzo 2024, quando conquistò la medaglia d’argento ai Mondiali di Glasgow) e che ha fatto capire di essere in crescendo di condizione fisica quando manca un mese e mezzo ai Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo.

Il 23enne laziale, primatista italiano dei 110 ostacoli (13.05 in occasione del suo trionfo continentale a Roma nel 2024), si era espresso in 7.59 nella propria batteria e poi si è ulteriormente migliorato nell’atto conclusivo. Già detto in altra sede del record italiano eguagliato da Nadia Battocletti sui 1500 metri e del primato nazionale dei 60 ostacoli sfiorato da Giada Carmassi, annotiamo la quinta piazza di Eloisa Coiro sugli 800 metri con il tempo di 2:02.09.