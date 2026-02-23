Lorenzo Finn riparte dal Giro di Sardegna: esame con i professionisti

Lorenzo Finn riparte dal Giro di Sardegna con un obiettivo chiaro: misurarsi, ancora una volta, con il ciclismo dei professionisti. La breve corsa a tappe isolana, al via il 25 febbraio da Castelsardo e in programma fino al 1° marzo, rappresenta per il giovane talento azzurro uno step nel percorso di crescita, in un contesto tecnico e competitivo di alto livello.

Classe 2006, Finn arriva in Sardegna con l’etichetta di uno dei prospetti più luminosi del panorama internazionale. Campione del mondo Juniores nel 2024 e capace di confermarsi tra gli Under23 l’anno successivo, l’azzurrino è attualmente inserito nella formazione development di Red Bull: formalmente ancora nella categoria giovanile, ma già abituato a confrontarsi in un contesto di alto livello. La corsa sarda rientra proprio in quel calendario “misto” che gli consente di accumulare esperienza contro avversari più maturi, testando condizione, tenuta mentale e capacità di lettura.

La gara, inserita nel circuito della Coppa Italia delle Regioni, propone cinque tappe variegate e un parterre internazionale che alza sensibilmente l’asticella. Per il 19enne nativo di Genova non sarà una corsa costruita su misura, ma un banco di prova per comprendere il suo status: salite impegnative, chilometraggi importanti e continui cambi di scenario renderanno il confronto particolarmente indicativo.

Il livello degli avversari, del resto, è degno di nota. Tra i nomi più attesi spicca Filippo Zana (Soudal Quick-Step), riferimento del movimento tricolore e corridore completo. Accanto a lui, attenzione anche a Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort), scalatore esperto e all’ecuadoriano Jonathan Caicedo (Petrolike), vincitore della tappa prestigiosa dell’Etna al Giro d’Italia 2020 e corridore di alto profilo quando la strada sale. Giusto menzionare anche il colombiano Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), grimpeur puro, con un passato da protagonista nelle corse a tappe di una settimana.

In questo contesto, il ruolo di Finn sarà quello dell’osservato speciale, ma senza pressioni immediate di risultato. Più che la classifica, conteranno le sensazioni, la capacità di restare nel vivo della corsa e di reggere il ritmo imposto dai rivali. Un vero esame di maturità: non ancora decisivo, ma indicativo per capire a che punto sia il processo di transizione verso il grande ciclismo.