Luci e ombre per Lorenzo Finn all’alba della stagione: una vittoria e un ritiro

Il passaggio di Lorenzo Finn al World Tour è stato annunciato per il 2027: il Campione del Mondo U23 opererà il salto di categoria soltanto il prossimo anno, diventando professionista sotto i colori della Red Bull-BORA-hansgrohe. Attualmente il talentuoso ligure milita per la formazione Rookies (la Development) della squadra sponsorizzata dal colosso delle bevande energetiche, dunque si dividerà tra eventi per dilettanti e tra competizioni in cui sono presenti i professionisti.

Il 2026 è iniziato proprio sotto questa stella, con un paio di manifestazioni di livello 1.1 in Spagna, dove il 19enne ha avuto modo di aprire la nuova annata agonistica. Giovedì 29 gennaio ha festeggiato la vittoria al Trofeo Ses Salines, una cronometro a squadre di 23,8 km tra Ses Salines e Colonia de Sant Jordi: la corazzata tedesca si è imposta con il tempo di 23:55.8, sfrecciando alla media di 59,674 km/h e precedendo di tre secondi la Movistar.

Lorenzo Finn ha gareggiato accanto a un big del calibro di Remco Evenepoel e altri veterani di caratura mondiale come Florian Lipowitz Nico Denz e Maxim Van Gils, ma si è staccato ed è giunto al traguardo con un ritardo di 3’38” dai migliori compagni di squadra. Il giorno successivo (venerdì 30 gennaio) ha preso parte al Trofeo Serra Tramuntana (154,3 km da Selva a Santuari de Lluc, con la salita del Coll de sa Batalla di 8,4 km al 4,9% di pendenza media posta a tre chilometri dal traguardo), ma si è ritirato e non ha portato a termine la corsa vinta da Evenepoel.

Prossime gare all’orizzonte? Il programma originario prevede la presenza al rinato Giro di Sardegna, che scatterà il prossimo 25 febbraio. , a cui dovrebbero fare seguito la Milano-Torino (18 marzo), la Settimana Coppi & Bartali (al via il 24 marzo) e la Liegi-Bastogne-Liegi Under 23 (18 aprile). Confermata dunque l’alternanza tra eventi pro’ e under 23, come la presenza alle due corse a tappe di riferimento di livello giovanile (il Giro d’Italia Next Gen e il Tour de l’Avenir).