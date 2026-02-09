LIVE Salto con gli sci, Trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: Domen Prevc favorito, ma possibili sorprese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara individuale maschile su trampolino piccolo di salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il Normal Hill di Predazzo si appresta ad assegnare il secondo titolo di questa rassegna a cinque cerchi, dopo l’evento femminile vinto a sorpresa dalla norvegese Anna Odine Stroem.

Tra gli uomini l’atleta da battere sulla carta potrebbe essere lo sloveno Domen Prevc, che rischia però di essere più vulnerabile sul piccolo rispetto al Large Hill. Il dominatore della stagione, leader incontrastato della classifica generale di Coppa del Mondo e vincitore della Tournée dei Quattro Trampolini, va a caccia della doppietta olimpica per completare un inverno sostanzialmente perfetto.

In base ai risultati degli allenamenti andati in scena nei giorni scorsi, gli altri atleti più accreditati per giocarsi le medaglie sono i norvegesi Marius Lindvik e Kristoffer Eriksen Sundal, i tedeschi Philipp Raimund e Felix Hoffmann, il polacco Kacper Tomasiak, il giapponese Ren Nikaido e gli austriaci Stefan Kraft, Stephan Embacher e Jan Hoerl. Presenti tre italiani: Giovanni Bresadola, Alex Insam e Francesco Cecon.

Appuntamento alle ore 19.00 per l’inizio della prima serie sul Normal Hill di Predazzo, mentre la seconda serie è programmata non prima delle 20.12. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della competizione con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della magia dei Giochi Olimpici: buon divertimento!