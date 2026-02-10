Dove vedere in tv Firenze-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Martedì 10 febbraio (ore 19.00) si giocherà Firenze-Conegliano, incontro valido per la 24ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo aver sconfitto Scandicci nel big match disputato domenica, le Pantere rimarranno in Toscana per fronteggiare Il Bisonte con un chiaro obiettivo: imporsi per 3-0 o 3-1 e conquistare così la matematica certezza del primo posto in regular season, utile per presentarsi da testa di serie numero 1 al tabellone dei playoff scudetto.

Daniele Santarelli potrà fare affidamento sul suo sestetto tipo: l’opposto Isabelle Haak, il libero Monica De Gennaro, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrice Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella. Le Campionesse d’Europa dovranno stare molto attente alle padrone di casa, che sono in piena lotta per conquistare l’ottavo posto, l’ultimo utile per accedere ai playoff che assegneranno il titolo: a trascinare le toscane, reduci dal successo su Busto Arsizio, saranno Jolien Knollema, Alice Tanase, Nausica Acciarri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Firenze-Conegliano, incontro valido per la ventiquattresima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV (per gli abbonati); garantita la diretta live testuale su OA Sport, mentre non è prevista la diretta tv.

CALENDARIO FIRENZE-CONEGLIANO VOLLEY

Martedì 10 febbraio

Ore 19.00 Il Bisonte Firenze vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA FIRENZE-CONEGLIANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.