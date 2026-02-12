LIVE Cocciaretto-Ostapenko, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra per continuare a sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del primo quarto di finale di giornata del WTA 1000 di Doha. La portacolori del bel paese Elisabetta Cocciaretto se la vedrà quest’oggi con Jelena Ostapenko. Match che promette battaglia in quanto entrambe vogliono fortemente figurare tra le prime quattro del torneo. La lettone deve difendere la finale ottenuta lo scorso anno, dove fu sconfitta solo da Amanda Anisimova. A conferma comunque di ottime prestazioni in questa competizione. La numero 57 WTA invece (che grazie al piazzamento di questa settimana al momento ha guadagnato 18 posizioni nel ranking) ci tiene a raggiungere la prima semifinale in un WTA 1000 nella sua carriera. Sarà curioso vedere se le fatiche di ieri, dopo 2 ore e 55 minuti di partita contro Li, si faranno sentire.

La nativa di Riga è impegnata anche nel torneo di doppio. Proprio quest’oggi dopo il singolare scenderà in campo con la sua compagna di squadra, la taiwanese Hsieh, opposte a Mihalikova e Nicholls. La classe ’97 viene dunque da giornate con più partite giocate complessivamente, chissà se questo fattore forse la possa condizionare in ottica della stanchezza fisica e psicologica. La numero 24 del ranking WTA è sembrata in forma in queste giornate e sta esprimendo un buon tennis. Agli ottavi ha sconfitto in due set Osorio mostrando un’ottima solidità. Ripetere la performance e il piazzamento dell’edizione passata non sarà semplice per la lettone. L’andamento dei suoi ultimi match è comunque sicuramente positivo.

Cocciaretto viene da una partita assolutamente combattuta, non solo per la sua durata, ma anche per le dinamiche che vi sono successe. Nel primo set contro Li, prima di aggiudicarselo al tie break, ha salvato 5 set point mostrando un’ottima resilienza. Nel secondo set quando l’italiana serviva per il match, l’americana la rimontò portando il match al terzo. Nel set decisivo i colpi di scena non sono altrettanto mancati. Sotto di un break, 4-2 per la statunitense, la marchigiana rifila quattro game consecutivi portandosi a casa il match. Questa partita sicuramente è fiducia in cascina per la classe 2001. Se oggi si presenterà nelle stesse condizioni di ieri è tutto da vedere.

Un tennis particolarmente aggressivo e prettamente di potenza. Sono queste la principali caratteristiche di Ostapenko. Dove se azzecca la partita giusta può dar fastidio a qualsiasi top 10. Un altro fattore della lettone è che sembra trovarsi particolarmente bene con le giocatrici che preferiscono palleggiare da fondo. Chiedere a Swiatek che con la nativa di Riga è sotto 6-0 negli scontri diretti. Cocciaretto da questo punto di vista potrebbe avere qualche difficoltà. Però sappiamo benissimo che la marchigiana a volte, pur optando prettamente per lo scambio, sa essere imprevedibile giocando un tennis di colpi pesanti che possono spiazzare l’avversaria. Quando gioca così, la numero 57 WTA è difficile da scalfire.

La vincitrice di questo match affronterà in semifinale Rybakina o Mboko. Sulla carta entrambe pericolose con la kazaka che sembra più completa e continua rispetto la classe 2006. La nativa di Ancona farà il possibile per raggiungere il miglior risultato della sua carriera. Forte di un inizio di stagione convincente, questo potrebbe essere il torneo della svolta per l’azzurra. Il suo best ranking è la 29esima posizione. La vedremo più in alto? Staremo a vedere. Il quarto di finale tra Elisabetta Cocciaretto e Jelena Ostapenko sarà il primo match nel Campo Centrale e inizierà alle 13, ora italiana. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!