Elisabetta Cocciaretto non si ferma: “Non è ancora finita”

Una splendida Elisabetta Cocciaretto continua la sua marcia inesorabile e approda ai quarti di finale a Doha raggiungendo per la prima volta il prestigioso traguardo in un torneo 1000. Nel match degli ottavi di finale l’italiana piega la statunitense Ann Li al termine di una maratona e sfiderà la lettone Jelena Ostapenko nel prossimo turno.

La giocatrice marchigiana conferma la tempra di un’autentica leonessa e riesce a vincere una partita che sembrava persa dopo aver servito per il match nel secondo set. Il risultato raggiunto consente a Cocciaretto di continuare la sua prepotente scalata nel ranking e di arrivare in trentanovesima posizione.

Il commento ad una partita difficile e le prospettive per i prossimi incontri: “È un buon risultato ma non è ancora finita. Penso soprattutto a migliorarmi e a mantenere un buon livello in campo e fuori” ha detto Cocciaretto nell’intervista post-partita e nelle parole riportate da SuperTennis.

Il modo di approcciare il torneo e le difficoltà del match odierno: “Sono arrivata qui con la consapevolezza di voler giocare più partite di questo livello. Ho cercato di dare il meglio e pensare match dopo match indipendentemente dal turno e dall’avversaria. Ieri ho giocato un match incredibile, oggi sapevo che sarebbe stata dura: le condizioni, essendo primo match su un campo diverso, non erano le stesse. Averla portata a casa significa che sto raggiungendo un buon livello” .