LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA: Battocletti al debutto stagionale al coperto

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale della tappa del World Indoor Gold Tour. In questa quarta tappa, che si terrà al Centro Sportivo Municipale Gallur di Madrid, non sono pochi gli atleti azzurri che scenderanno in pista e che lotteranno anche per piazzamenti importanti.

Il pezzo grosso che l’Italia mette in pista è senza dubbio Nadia Battocletti. La vicecampionessa olimpica e mondiale dei 10.000 metri, è la protagonista più attesa di questa tappa del World Indoor Tour, non solo in chiave azzurra. La trentina debutterà nel circuito indoor gareggiando sui 1500 metri dopo una prima parte di stagione molto positiva nel cross. Le avversarie principali dell’azzurra saranno l’Etiope Haylom, già vincitrice della tappa di Ostrava, e la sua connazionale Berhe. In gara c’è anche l’altra italiana Ludovica Cavalli; entrambe le azzurre proverranno a sfruttare le lepri per attaccare il proprio personale.