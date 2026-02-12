L’Italia cerca il riscatto nel superG femminile. Goggia e le azzurre a caccia della medaglia

Dopo la delusione per la gara maschile, l’Italia cerca subito il riscatto nel superG femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sale l’attesa a Cortina perchè l’ambizione è quella di conquistare il primo oro per lo sci alpino in questi Giochi. Al cancelletto di partenza ci saranno quattro azzurre: Sofia Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano ed Elena Curtoni. Decisamente un quartetto molto competitivo e che fa ben sperare.

Chiaramente l’attenzione è posta soprattutto su Sofia Goggia, che si presenta a questa gara da leader della classifica di specialità e dunque con quasi il dovere di conquistare la sua prima medaglia olimpica della carriera in superG. La bergamasca è probabilmente la donna da battere, ma dovrà assolutamente evitare gli errori che si sono visti prima in discesa e poi nella combinata. Con una manche pulita, Goggia sull’Olympia delle Tofane diventa quasi imbattibile.

Goggia avrà il pettorale numero nove, mentre tre numeri prima di lei toccherà a Federica Brignone. Resta sempre il punto di domanda su quanto può davvero spingere la valdostana, ma la prova in discesa libera ha sicuramente fatto ben sperare, visto che nella parte più tecnica sicuramente si sono visti ottimi passaggi. Brignone è poi una guerriera e scenderà in pista cercando una medaglia che avrebbe davvero il sapore dell’impresa.

Laura Pirovano (con il 2) ed Elena Curtoni (11) avranno entrambe il ruolo delle outsider di lusso. La trentina potrebbe sfruttare il pettorale iniziale, cercando di far saltare il banco subito. Attenzione anche a Curtoni, che in passato ha sempre dimostrato di trovarsi benissimo su questa pista, avendoci anche vinto e potrebbe anche piazzarci il colpo.

Le avversarie non mancano di certo e la lotta per le medaglie è veramente apertissima. La tedesca Emma Aicher è in un momento di forma eccezionale e dopo due argenti vuole quell’oro che finora le è sempre scappato per pochissimi centesimi. Attenzione poi alle austriache Cornelia Huetter ed Ariane Raedler, entrambe apparse molto veloci in questi giorni sull’Olympia delle Tofane.

Pericolosa anche la norvegese Kajsa Vickohff Lie, mentre da capire la condizione della neozelandese Alice Robinson, che in questa stagione ha anche vinto in superG e si è distinta per ottimi risultati in questa specialità. Dopo l’oro in discesa libera, sembra complicato ripetersi in superG, ma ovviamente non può non essere presa in considerazione Breezy Johnson, che sogna di completare la doppietta come ha fatto ieri Franjo Von Allmen e come aveva già fatto al femminile l’austriaca Michaela Dorfmeister sempre in Italia a Torino 2006.