Lewis Hamilton: “Non è stata una giornata perfetta, ma abbiamo raccolto dati importanti”

Lewis Hamilton si è attestato in quarta piazza assoluta al termine della penultima giornata di test pre-stagionali sulla pista di Sakhir in vista del Mondiale 2026 di Formula Uno. L’esperto pilota inglese della Ferrari ha dovuto rinunciare praticamente a tutta la sessione mattutina per un problema tecnico riscontrato sulla SF-26, tornando in azione nel pomeriggio e percorrendo nel complesso 84 giri utili per portare avanti lo sviluppo e raccogliere dati.

“Non è stata una giornata perfetta la nostra, perché non siamo riusciti a completare tutto il programma previsto. Detto questo, abbiamo avuto una grande prova di squadra in garage, dove tutti i ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico per sistemare la vettura e permettermi di tornare in pista. Sono davvero grato per i giri che siamo riusciti a completare e i dati raccolti saranno importanti per continuare a prepararci per la stagione“, il commento del sette volte campione del mondo al sito ufficiale della Rossa.

Il 41enne di Stevenage, dopo aver effettuato alcuni long-run con le mescole più dure della gamma Pirelli, si è cimentato anche in alcuni time-attack con gomme C3 non riuscendo però a trovare un giro perfetto e dovendosi accontentare del quarto posto in 1’33″408, a sei decimi dalla miglior prestazione di Kimi Antonelli sulla Mercedes.