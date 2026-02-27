Laura Pirovano: “So di fare fatica nei tratti pianeggianti, ho voglia di gareggiare in superG”

Laura Pirovano rimanda l’appuntamento con il primo podio della carriera ma conferma la sua ottima costanza di rendimento centrando un buon nono posto nella discesa libera di Soldeu valevole per la quartultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di sci alpino. La velocista trentina ha fatto tanta fatica sul fronte della scorrevolezza, lasciando sul piatto troppi decimi e chiudendo a 1.23 dalla vincitrice svizzera Corinne Suter.

L’azzurra è rimasta distante circa 1″ dalla zona podio, completata in terza posizione da Sofia Goggia, ma nei prossimi giorni potrà attaccare la top3 grazie ad un calendario che propone ben due supergiganti consecutivi tra sabato e domenica sulla pista andorrana di Soldeu (uno è il recupero del superG cancellato ad inizio gennaio in quel di Zauchensee).

“Purtroppo non sono riuscita a fare tutto bene. So di fare fatica nei tratti pianeggianti ed oggi non ho saputo affrontare i dossi come avrei voluto; tanti errorini che ho pagato tanto nella parte alta. Poi ho recuperato nella parte più tecnica ma ormai la gara era andata. Ho tanta voglia di gareggiare in superG e sono contenta di avere due possibilità su questa pista“, dichiara Pirovano alla FISI dopo la discesa.