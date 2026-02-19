Lara Naki Gutmann dopo il libero: “Il mio obiettivo era un altro, ma sono soddisfatta di oggi”

Lara Naki Gutmann scaccia i fantasmi e ritorna ai pregevoli livelli già visti durante questa stagione. Può essere soddisfatta la trentina, autrice di un bellissimo programma libero alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, riscattando così lo short program di due giorni fa, contrassegnato da un fatale passaggio a vuoto nel salto puntato.

Sulle note de “Lo squalo“, l’allieva di Gabriele Minchio ha mandato in estasi il pubblico dell’Unipol Forum di Assago confezionando un layout molto pulito, in cui ha completato in modo ottimale gli elementi di maggior valore con nota di merito perla combinazione triplo lutz/euler/triplo salchow e per il triplo flip. Mettendo sul piatto anche la classe e la qualità già nota nel pattinaggio, l’azzurra ha raccolto 134.19 (69.73, 64.45) per 195.75, centrando così un piazzamento in proiezione appena fuori la top 15.

Intercettata dai microfoni di Rai Sport, l’atleta ha commentato quanto fatto: “Dà una bella carica il personaggio che interpreto nel programma – ha detto Gutmann – mi permette di essere tagliente e mi motiva. Oggi non è stato facile: stamattina mi sono sentita strana, non stavo benissimo. Poi in qualche modo con l’adrenalina mi sono ripresa. Mi è piaciuto pattinare, non mi sono rivista ma sentivo di avere il sorriso durante l’esecuzione del programma: sono contenta di esserci stata in ogni singolo elemento, anche se alcuni non sono stati al 100%. Dopo il corto in cui non ero soddisfatta e volevo finire in bellezza”.

Gutmann ha infine aggiunto: “L’obiettivo era un altro tra corto e lungo, ma sono soddisfatta di oggi. Il pubblico mi ha sostenuta, vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno visto da casa, la mia famiglia ed i miei amici: sono grata di essere qua, di aver partecipato e di portarmi a casa queste emozioni e questa esperienza incredibile“.