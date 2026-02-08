La stagione dominante del PGS maschile italiano: numeri strabilianti, ma flop alle Olimpiadi

L’Italia mastica amaro per l’esito del gigante parallelo maschile di snowboard, una delle gare più attese dell’intera spedizione azzurra ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Lo Snow Park di Livigno ha emesso un verdetto crudele per il movimento tricolore, che non riesce a sfatare il tabù olimpico e resta ancora una volta a bocca asciutta nonostante le incoraggianti premesse della vigilia.

Roland Fischnaller (primo), Aaron March (terzo), Maurizio Bormolini (quarto) e Mirko Felicetti (sesto), tutti capaci di conquistare almeno una vittoria in stagione e collocati nella top6 della classifica generale di PGS in Coppa del Mondo, sono stati eliminati purtroppo prima delle semifinali vedendo sfumare la zona podio e perdendo di conseguenza un’opportunità irripetibile, quella di centrare una medaglia olimpica in casa.

Prima della rassegna a cinque cerchi, la squadra italiana maschile di snowboard alpino vantava un ruolino di marcia a dir poco clamoroso nel circuito maggiore per quanto riguarda la specialità olimpica: sui nove giganti paralleli andati in scena nell’inverno corrente erano arrivati infatti per l’Italia la bellezza di 14 piazzamenti sul podio (due sole gare fuori dalla top3) e 6 successi con quattro protagonisti diversi.

Il PGS maschile resta una gara stregata per i colori azzurri ai Giochi, anche se Roland Fischnaller aveva dimostrato nell’arco della sua lunghissima carriera di poter alzare l’asticella nei grandi eventi (a differenza degli altri big italiani) conquistando ben quattro medaglie iridate in PGS tra cui lo storico trionfo del 2025 in Engadina all’età di 44 anni.