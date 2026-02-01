John McEnroe ammette: “Carlos Alcaraz è il mio giocatore preferito”

Questione di affinità tennistica e di talento. Non è un mistero che John McEnroe, ex fuoriclasse del tennis mondiale, senta una particolare sintonia tecnica con Carlos Alcaraz. Il funambolo di Murcia, in un tennis moderno dominato da colpitori potentissimi, è infatti tra i pochi capaci di coniugare forza e creatività, inventando soluzioni che restano precluse alla maggior parte dei suoi avversari.

Un modo di interpretare il campo che ha sempre affascinato McEnroe, lo stesso che in passato lo aveva portato a esprimere giudizi entusiasti anche su Roger Federer. Non sorprende, dunque, che nell’intervista concessa al quotidiano iberico EL PAÍS, l’ex campione statunitense abbia ribadito ciò che è noto da tempo.

“Chiunque mi abbia sentito commentare le partite sa che Alcaraz è probabilmente il mio giocatore preferito. È incredibile quello che può fare su un campo da tennis e non è nemmeno particolarmente alto: forse mezzo centimetro più alto di me…“, ha dichiarato McEnroe.

Alla domanda su chi preferirebbe allenare tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, McEnroe ha però evitato di sbilanciarsi: “Onestamente, mi piacerebbe semplicemente guardarli entrambi. Tutto quello che farei sarebbe dare loro una pacca sulla spalla e augurare buona fortuna prima che scendano in campo. Non so fino a che punto avrei davvero qualcosa da dire“.

Intanto, oggi dalle 09:30, Alcaraz sarà protagonista a Melbourne, dove affronterà Novak Djokovic con l’obiettivo di conquistare il primo Australian Open della sua carriera e completare il Career Grand Slam. Un’impresa che, se riuscisse a 22 anni, avrebbe contorni storici.