Jacob Bridgeman in fuga al Genesis Invitational a un giro dalla fine

Al Genesis Invitational del Riviera Country Club c’è un solo uomo che sta prendendo la via della fuga. Si tratta di Jacob Bridgeman, californiano della South Carolina classe 1999 che con un giro in -7 ripete quanto fatto nel secondo giro e, a 18 buche dalla fine, è completamente privo di rivali, almeno per ora. -19 per Bridgeman, alla caccia del primo successo sul PGA Tour in carriera.

Alle sue spalle basta un 69 a Rory McIlroy per salire in seconda posizione a -13, ma è più intricata la lotta per le altre posizioni sul podio rispetto a quella per la leadership. Terzo è il sudafricano Aldrich Potgieter, che risale di 9 posti con il suo -6 e si porta a -12, quindi a -11 c’è l’inglese Aaron Rai.

La quinta posizione è appannaggio, a -10, degli USA Kurt Kitayama e Xander Schauffele, poi a -9 c’è il duo dei settimi formato da Max Greyserman e da un Marco Penge in giornata no: per l’inglese +3 che lo toglie sia dalla leadership che dalla corsa per vincere. Noni a -8 l’australiano Adam Scott, il neozelandese Ryan Fox, l’inglese Tommy Fleetwood e l’americano Jake Knapp.

Si era detto del taglio rischiato da Scottie Scheffler, che comunque ha continuato la sua serie di tornei senza uscire al secondo giro che dura ormai da quasi quattro anni. Il numero 1 del mondo, assieme allo scozzese Robert MacIntyre, riesce a risalire 20 posizioni con un -5 che, contemporaneamente, è anche lo score generale di entrambi.