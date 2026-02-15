Italia da record nello sci alpino! 5 medaglie nella stessa Olimpiade: era accaduto solo una volta!

L’Italia ha conquistato cinque medaglie nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: Federica Brignone ha trionfato nel superG e nel gigante, Giovanni Franzoni si è messo al collo l’argento in discesa libera, Dominik Paris e Sofia Goggia sono saliti sul terzo gradino del podio in discesa. All’appello mancano i due slalom, dove Alex Vinatzer e Lara Della Mea (oggi quarta tra le porte larghe) saranno i due azzurri di riferimento tra la pista Stelvio e l’Olympia delle Tofane.

Le sfide tra i pali stretti si disputeranno lunedì 16 febbraio e mercoledì 18 febbraio (sperando di togliersi altre soddisfazioni in chiusura di un programma che ha fatto sognare tutti gli appassionati), poi arriverà il momento di tracciare i bilanci definitivi. Di sicuro è già adesso un’edizione dei Giochi da brividi per il movimento tricolore, perché soltanto una volta si erano portati a casa cinque allori (in quell’occasione un 3-2-o, mentre ora si è a 2-1-2).

Bisogna risalire all’edizione di Albertville 1992: Deborah Compagnoni dettò legge in superG (la prima di tre affermazioni consecutive alle Olimpiadi, le altre due in gigante), Alberto Tomba si impose di forza in gigante e poi si mise al collo l’argento in slalom (quattro anni dopo la doppietta leggendaria di Calgary), Josef Polig si regalò il momento più magico della carriera nella combinata (ormai defunta a livello individuale e rimpiazzata dalla combinata a squadre) precedendo Gianfranco Martin per una doppietta magistrale.

In Francia l’Inno di Mameli risuonò tre volte, mentre sulle nevi di casa le noti si sono fatte udire in due occasioni per merito della fuoriclasse valdostana. Due ori dallo sci alpino arrivarono anche a Calgary 1988 (il già citato uno-due di Alberto Tomba nelle discipline tecniche), mentre le ultime gioie a cinque cerchi prima di quelle degli ultimi giorni portavano la firma di Sofia Goggia (discesa libera di PyeongChang 2018) e Giuliano Razzoli (slalom a Vancouver 2010, ultimo ruggito maschile).