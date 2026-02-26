Il mentore delle sorelle Williams sostiene Sinner: “Vincerà Indian Wells o Miami e chiuderà la carriera con gli Slam in doppia cifra”

Un momento particolare per Jannik Sinner. Le due sconfitte contro il serbo Novak Djokovic agli Australian Open e il ceco Jakub Mensik a Doha hanno alimentato non poco scetticismo sulle prospettive del n.2 del mondo, in considerazione di quanto di buono sta facendo il suo grande rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 ATP).

A perorare la causa di Sinner, in un certo senso, è intervenuta una voce autorevole e controcorrente: quella di Rick Macci. Il veterano dei coach americani, ex mentore di leggende come Serena e Venus Williams, Maria Sharapova e Jennifer Capriati, ha deciso di rispondere direttamente ai critici, usando, come da tradizione, il suo stile colorito e diretto.

Su X, Macci si è espresso senza mezzi termini: “Molti stanno lanciando schegge contro Sinner. Tutti dovrebbero fare un bel respiro profondo“. E poi l’affondo, che è anche una presa di distanza dalle profezie più catastrofiche: “Dire che non vincerà più nemmeno uno Slam è allo stesso tempo giusto e sbagliato. L’Italian Flamethrower ne vincerà più di altri 12. Il razzo rosso ha carburante nel serbatoio e tanti titoli in programma“.

Quel messaggio non è stato un episodio isolato. Poco prima, Macci aveva già chiarito il suo pensiero, ribadendo che le sconfitte fanno parte del percorso di ogni campione: “Sinner sta benissimo. Ha perso contro il Joker e Mensik. Questo è il tennis. Nessuno resta imbattuto. Quando vincerà il prossimo torneo o uno Slam, tutti cambieranno narrativa dicendo che è tornato. La verità è che non se n’è mai andato. Major a doppia cifra che cuociono nel forno italiano con extra parmigiano“.

Posteriormente, è arrivato il messaggio più legato all’attualità e al calendario imminente: “Aspettatevi che Sinner porti a casa uno dei Sunshine Double. Il razzo rosso è pronto al decollo: dalle difficoltà e dalle sconfitte i campioni imparano e tornano ancora più duri da battere“. Non resta che prendere nota.

