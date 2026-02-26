Tennis
Il mentore delle sorelle Williams sostiene Sinner: “Vincerà Indian Wells o Miami e chiuderà la carriera con gli Slam in doppia cifra”
Un momento particolare per Jannik Sinner. Le due sconfitte contro il serbo Novak Djokovic agli Australian Open e il ceco Jakub Mensik a Doha hanno alimentato non poco scetticismo sulle prospettive del n.2 del mondo, in considerazione di quanto di buono sta facendo il suo grande rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 ATP).
A perorare la causa di Sinner, in un certo senso, è intervenuta una voce autorevole e controcorrente: quella di Rick Macci. Il veterano dei coach americani, ex mentore di leggende come Serena e Venus Williams, Maria Sharapova e Jennifer Capriati, ha deciso di rispondere direttamente ai critici, usando, come da tradizione, il suo stile colorito e diretto.
Su X, Macci si è espresso senza mezzi termini: “Molti stanno lanciando schegge contro Sinner. Tutti dovrebbero fare un bel respiro profondo“. E poi l’affondo, che è anche una presa di distanza dalle profezie più catastrofiche: “Dire che non vincerà più nemmeno uno Slam è allo stesso tempo giusto e sbagliato. L’Italian Flamethrower ne vincerà più di altri 12. Il razzo rosso ha carburante nel serbatoio e tanti titoli in programma“.
Quel messaggio non è stato un episodio isolato. Poco prima, Macci aveva già chiarito il suo pensiero, ribadendo che le sconfitte fanno parte del percorso di ogni campione: “Sinner sta benissimo. Ha perso contro il Joker e Mensik. Questo è il tennis. Nessuno resta imbattuto. Quando vincerà il prossimo torneo o uno Slam, tutti cambieranno narrativa dicendo che è tornato. La verità è che non se n’è mai andato. Major a doppia cifra che cuociono nel forno italiano con extra parmigiano“.
Posteriormente, è arrivato il messaggio più legato all’attualità e al calendario imminente: “Aspettatevi che Sinner porti a casa uno dei Sunshine Double. Il razzo rosso è pronto al decollo: dalle difficoltà e dalle sconfitte i campioni imparano e tornano ancora più duri da battere“. Non resta che prendere nota.
POST SU X DI RICK MACCI
Look for Sinner to grab one of the Sunshine doubles. The Red Rocket is ready for blast off and from adversity and defeat champions learn and come back tougher to beat. @janniksin
— Rick Macci (@RickMacci) February 26, 2026