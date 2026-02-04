Hockey ghiaccio, l’Italia cade nell’ultimo test prima delle Olimpiadi. A Bolzano passa la Germania, ma non mancano gli aspetti positivi

Termina con una sconfitta propositiva il percorso della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, impegnata nella preparazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri infatti nell’ultimo impegno amichevole prima dei Giochi hanno dovuto cedere il passo alla Germania in occasione di una sfida amichevole andata in scena nell’impianto di Bolzano, arrendendosi con il punteggio d 2-4.

Un risultato che, al di là del tutto, pone l’accento sulla buona reazione della compagine tricolore. Il primo periodo è stato infatti tutto a trazione teutonica, complice la rete del vantaggio messa a referto da Rieder su situazione di power-play (11:03) e il raddoppio di Di Wissmann arrivato al 12:29. Nel secondo tempo i tedeschi hanno poi aumentato ancora i giri, segnando il tris con Wagner (06’).

L’orgoglio azzurro si è palesato poco dopo: al 9:44 infatti Gazley ha accorciato le distanze, preludio del 2-3 timbrato da Purdeller, sempre su situazione di power-play. Quando tutto lasciava presagire ad un assalto per il pareggio con svariate occasioni la Germania ha però realizzato la rete del 2-4, arrivata per merito di Ezhil all’8:34.

Ricordiamo che l’esordio dell’Italia è previsto mercoledì 11 febbraio all’Arena Santa Giulia. Il debutto nella rassegna a cinque cerchi sarà contro la Svezia.