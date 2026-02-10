Hockey ghiaccio, Laura Fortino dopo la fase a gironi: “Orgogliosa del gruppo, momento chiave con la Francia”

Nel tardo pomeriggio di oggi la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile ha salutato con una sconfitta del tutto ininfluente la fase a gironi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A seguito di un match molto combattuto e giocato alla pari le azzurre sono infatti cadute al cospetto della Germania, la quale è passata per 2-1 con un goal arrivato soltanto a due minuti dalla fine.

Le ragazze allenate dal CT Eric Bouchard adesso si concentreranno sui quarti di finale, dove saranno chiamate ad una sfida proibitiva, in quanto dovranno affrontare la prima del raggruppamento A, dunque una tra Canada o Stati Uniti (la cui partita è in fase di svolgimento con le statunitensi in vantaggio), due delle fortissime corazzate dell’intera competizione. Si tratterà comunque di un test importante per le giocatrici, così come rimarcato in fase di commento dalla veterana di lungo corso Laura Fortino (alle sue spalle un oro ed un argento con la maglia del Canada), intervenuta nel post-match ai microfoni della FISG:

“Sono estremamente orgogliosa dei risultati di tutto il gruppo. Avevamo davanti delle sfide molto dure, e anche dei pronostici che ci davano sfavorite ma abbiamo dimostrato di essere una famiglia prima di tutto – ha detto Fortino – Sono state quattro sfide ricche di emozioni, diverse tra loro e se devo pensare a un momento chiave non ho dubbi: la partita con la Francia. Che orgoglio vestire la maglia azzurra in questo contesto, e soprattutto che bello mettere l’hockey italiano sulla mappa. Vincere quella partita ci ha lanciate dimostrando a tutti che potevamo sorprendere. Ora pensiamo al quarto di finale, non mi interessa se avrò di fronte il Canada. Mi fiderò del modo in cui lo staff tecnico la preparerà pensando solo a dare il massimo per l’Italia”.

A farle eco anche Anna Caumo, ovvero colei che ha dato il “la” alla rete del vantaggio tricolore nell’incontro di oggi: “Abbiamo giocato con tanto cuore, peccato che nel finale ci sia mancato lo spunto per colpire. Comunque da questa sfida più che rammarico mi porto via la consapevolezza che questa Italia può sfidare alla pari anche squadre come la Germania, che da tantissimi anni disputa il Mondiale Top Division. A proposito di Mondiale, l’Olimpiade ci sta dando grande carica e conferme di poter competere al massimo anche nel nostro torneo iridato di Prima Divisione Gruppo A in cui puntiamo a fare molto bene. Magari a Budapest ci mancherà il supporto del pubblico, che in queste quattro partite è stato davvero impagabile. Che emozione sentire i tifosi delle due arene esaltarsi per noi, indimenticabile“.