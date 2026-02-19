Golf, Jarvis e Lemke appaiati al comando del Magical Kenya Open dopo il primo round, bene Laporta

I golfisti del DP World Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di competizioni mettendosi alle spalle il primo round del Magical Kenya Open (montepremi 2.7 milioni di dollari). L’evento nato nel 1967 è organizzato in coabitazione tra Tour Europeo, Challenge Tour e Safari Circuit. Al termine del primo giro troviamo al comando la coppia composta dallo svedese Niklas Lemke e dal sudafricano Casey Jarvis.

I battistrada guidano la classifica con lo score di -8 (62 colpi) e vantano una lunghezza di margine sui più immediati inseguitori. -7 e terza posizione per lo scozzese David Law ed il thailandese Kiradech Aphibarnrat. Classifica chiaramente cortissima con ben 87 golfisti capaci di chiudere la prima sessione con punteggi al disotto del par. Quinto posto con il punteggio di -6 per il portoghese Ricardo Gouveia, lo spagnolo Angel Ayora, l’americano Ryggs Johnston e gli svedesi Joakim Lagergren e Mikael Lindberg.

Sul percorso par 70 del Muthaiga Golf Club di Nairobi (Kenya) completano la top ten in decima piazza con il punteggio di -5 il sudafricano Thriston Lawrence, l’australiano Jason Scrivener, lo spagnolo Rocco Repetto ed i francesi Antoine Rozner, Freeric Lacroix ed Oihan Guillamoundeguy. Primo degli italiani Francesco Laporta, sedicesimo con lo score di -4. Buon avvio anche di Matteo Manassero, 34° con -3, seguito ad un colpo di distanza da Gregorio De Leo (50° a -2).

Avvio alla pari con il par per Filippo Celli, Stefano Mazzoli, Guido Migliozzi e Renato Paratore. I 4 azzurri domani dovranno dare una sterzata al loro torneo per poter superare il taglio delle 36 buche. 34esima posizione infine per il sudafricano Jacques Kruyswijk. Il vincitore della passata edizione sigla un solido -3 e parte con il piede giusto nel tentativo di mettere a segno un non semplice back-to-back. Venerdì spazio al secondo round che ci proietterà al consueto cut di metà gara.