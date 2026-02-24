Giro di Sardegna 2026: le squadre italiane Professional e Continental presenti. Tutti gli azzurri in gara

Ritorna protagonista il Giro di Sardegna a cinque anni di distanza dall’ultima edizione: la trentesima edizione della gara a tappe partirà mercoledì 25 febbraio e aprirà la Coppa Italia delle Regioni. Cinque tappe in programma, con inizio a Castelsardo domani e conclusione a Olbia domenica.

Parteciperanno ventitré team alla competizione, tra cui due formazioni World Tour di spicco: XDS Astana e Soudal Quick-Step. Il resto comprende sei Pro Team e quindici Continental.

In generale undici le compagini italiane: tra le Pro Team troviamo Bardiani CSF 7 Saber, Solution Tech Nippo Rali e Team Polti VisitMalta, per le Continental invece spazio a Beltrami TSA Tre Colli, Biesse – Carrera – Premac, Campana Imballagi – Morbiato – Trentino, General Store – Essegibi – F.Lli Curia, Gragnano Sporting Club, Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente, S.C. Padovani Polo Cherry Bank Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone.

Oltre novanta gli azzurri in gara. Occhi puntati su Filippo Zana che è sicuramente l’uomo da battere in chiave classifica generale, mentre l’obiettivo è veder crescere Lorenzo Finn, magari puntando già ad un successo parziale e lanciando la sfida a distanza con Paul Seixas.

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA GIRO DI SARDEGNA 2026