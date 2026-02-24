Seguici su
CiclismoStrada

Giro di Sardegna 2026: le squadre italiane Professional e Continental presenti. Tutti gli azzurri in gara

Pubblicato

1 ora fa

il

Maestri - Lapresse

Ritorna protagonista il Giro di Sardegna a cinque anni di distanza dall’ultima edizione: la trentesima edizione della gara a tappe partirà mercoledì 25 febbraio e aprirà la Coppa Italia delle Regioni. Cinque tappe in programma, con inizio a Castelsardo domani e conclusione a Olbia domenica.

Parteciperanno ventitré team alla competizione, tra cui due formazioni World Tour di spicco: XDS Astana e Soudal Quick-Step. Il resto comprende sei Pro Team e quindici Continental.

In generale undici le compagini italiane: tra le Pro Team troviamo Bardiani CSF 7 Saber, Solution Tech Nippo Rali e Team Polti VisitMalta, per le Continental invece spazio a Beltrami TSA Tre Colli, Biesse – Carrera – Premac, Campana Imballagi – Morbiato – Trentino, General Store – Essegibi – F.Lli Curia, Gragnano Sporting Club, Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente, S.C. Padovani Polo Cherry Bank Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone.

Oltre novanta gli azzurri in gara. Occhi puntati su Filippo Zana che è sicuramente l’uomo da battere in chiave classifica generale, mentre l’obiettivo è veder crescere Lorenzo Finn, magari puntando già ad un successo parziale e lanciando la sfida a distanza con Paul Seixas.

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA GIRO DI SARDEGNA 2026

Rider

Team

Giacomo Rosato

Bahrain Victorious Development Team

Pietro Galbusera

XDS Astana Team

Alessandro Zanin

Campana Imballagi – Morbiato – Trentino

Gabriele Scagliola

Lidl – Trek Future Racing

Lorenzo Finn

Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies

Roberto Busanello

Campana Imballagi – Morbiato – Trentino

Tommaso Bosio

General Store – Essegibi – F.Lli Curia

Tommaso Anastasia

Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone

Stefano Masciarelli

S.C. Padovani Polo Cherry Bank

Luca Attolini

Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente

Alessandro Milesi

Biesse – Carrera – Premac

Mattia Stenico

Bardiani CSF 7 Saber

Andrea Donati

Biesse – Carrera – Premac

Pierluigi Garbi

Beltrami TSA Tre Colli

Nicolò Pizzi

Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone

Lorenzo De Longhi

Campana Imballagi – Morbiato – Trentino

Manuel Tessaro

Campana Imballagi – Morbiato – Trentino

Michele Bicelli

Biesse – Carrera – Premac

Elia Andreaus

Bahrain Victorious Development Team

Andrea Bessega

Lidl – Trek Future Racing

Simone Buongiorno

Beltrami TSA Tre Colli

Leonardo Meccia

Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone

Tommaso Quaglia

S.C. Padovani Polo Cherry Bank

Cristian Remelli

General Store – Essegibi – F.Lli Curia

Enea Sambinello

UAE Team Emirates Gen Z

Nicholas Travella

Biesse – Carrera – Premac

Riccardo Lorello

S.C. Padovani Polo Cherry Bank

Tommaso Alunni

Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente

Antonio Bonaldo

S.C. Padovani Polo Cherry Bank

Raffaele Tela

Beltrami TSA Tre Colli

Riccardo Biondani

Gragnano Sporting Club

Leonardo Vesco

Biesse – Carrera – Premac

Leonardo Rossi

Beltrami TSA Tre Colli

Tommaso Bambagioni

Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone

Davide Donati

Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies

Samuele Alari

S.C. Padovani Polo Cherry Bank

Alessandro Cattani

Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone

Thomas Capra

Bahrain Victorious Development Team

Nicolò Arrighetti

General Store – Essegibi – F.Lli Curia

Leonardo Volpato

Campana Imballagi – Morbiato – Trentino

Diego Bracalente

MBH Bank CSB Telecom Fort

Alessio Menghini

Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone

Ignazio Cireddu

Team Vorarlberg

Luca Paletti

Bardiani CSF 7 Saber

Christian Piffer

Campana Imballagi – Morbiato – Trentino

Stefano Leali

Biesse – Carrera – Premac

Simone Zanini

XDS Astana Team

Cesare Chesini

MBH Bank CSB Telecom Fort

Piergiorgio Cozzani

Gragnano Sporting Club

Mirko Bozzola

S.C. Padovani Polo Cherry Bank

Lorenzo Masciarelli

MBH Bank CSB Telecom Fort

Riccardo Perani

Beltrami TSA Tre Colli

Jacopo Colladon

Team Novo Nordisk

Florian Samuel Kajamini

XDS Astana Team

Gabriele Raccagni

Team Polti VisitMalta

Nicola Rossi

Biesse – Carrera – Premac

Andrea D’Amato

Team UKYO

Giovanni Bortoluzzi

General Store – Essegibi – F.Lli Curia

Gianmarco Garofoli

Soudal Quick-Step

Tommaso Dati

Team UKYO

Federico Iacomoni

Team UKYO

Marco Palomba

S.C. Padovani Polo Cherry Bank

Samuel Quaranta

Gragnano Sporting Club

Giosuè Epis

Petrolike

Giacomo Villa

Petrolike

Davide De Cassan

General Store – Essegibi – F.Lli Curia

Alessandro Verre

MBH Bank CSB Telecom Fort

Filippo Ridolfo

Team Novo Nordisk

Davide Persico

MBH Bank CSB Telecom Fort

Simone Raccani

Team UKYO

Francesco Parravano

Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente

Andrea Biancalani

Beltrami TSA Tre Colli

Simone Lucca

Gragnano Sporting Club

Andrea Cantoni

Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente

Alex Tolio

Bardiani CSF 7 Saber

Ivan Troia

Gragnano Sporting Club

Emanuele Ansaloni

Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone

Andrea De Totto

Gragnano Sporting Club

Thomas Pesenti

Team Polti VisitMalta

Nicolò Garibbo

Team UKYO

Michael Belleri

Beltrami TSA Tre Colli

Filippo Magli

Bardiani CSF 7 Saber

Antonio Polga

Team Novo Nordisk

Filippo Zana

Soudal Quick-Step

Andrea Pietrobon

Team Polti VisitMalta

Michele Gazzoli

Solution Tech NIPPO Rali

Giacomo Ballabio

Team Vorarlberg

Samuele Zoccarato

MBH Bank CSB Telecom Fort

Enrico Zanoncello

Bardiani CSF 7 Saber

Luca Covili

Bardiani CSF 7 Saber

Nicola Conci

XDS Astana Team

Umberto Poli

Team Novo Nordisk

Matteo Fabbro

Solution Tech NIPPO Rali

Fausto Masnada

MBH Bank CSB Telecom Fort

Matteo Spreafico

Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente

Mirco Maestri

Team Polti VisitMalta

Andrea Peron

Team Novo Nordisk
