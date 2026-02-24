CiclismoStrada
Giro di Sardegna 2026: le squadre italiane Professional e Continental presenti. Tutti gli azzurri in gara
Ritorna protagonista il Giro di Sardegna a cinque anni di distanza dall’ultima edizione: la trentesima edizione della gara a tappe partirà mercoledì 25 febbraio e aprirà la Coppa Italia delle Regioni. Cinque tappe in programma, con inizio a Castelsardo domani e conclusione a Olbia domenica.
Parteciperanno ventitré team alla competizione, tra cui due formazioni World Tour di spicco: XDS Astana e Soudal Quick-Step. Il resto comprende sei Pro Team e quindici Continental.
In generale undici le compagini italiane: tra le Pro Team troviamo Bardiani CSF 7 Saber, Solution Tech Nippo Rali e Team Polti VisitMalta, per le Continental invece spazio a Beltrami TSA Tre Colli, Biesse – Carrera – Premac, Campana Imballagi – Morbiato – Trentino, General Store – Essegibi – F.Lli Curia, Gragnano Sporting Club, Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente, S.C. Padovani Polo Cherry Bank Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone.
Oltre novanta gli azzurri in gara. Occhi puntati su Filippo Zana che è sicuramente l’uomo da battere in chiave classifica generale, mentre l’obiettivo è veder crescere Lorenzo Finn, magari puntando già ad un successo parziale e lanciando la sfida a distanza con Paul Seixas.
TUTTI GLI ITALIANI IN GARA GIRO DI SARDEGNA 2026
|
Rider
|
Team
|
Giacomo Rosato
|
Bahrain Victorious Development Team
|
Pietro Galbusera
|
XDS Astana Team
|
Alessandro Zanin
|
Campana Imballagi – Morbiato – Trentino
|
Gabriele Scagliola
|
Lidl – Trek Future Racing
|
Lorenzo Finn
|
Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
|
Roberto Busanello
|
Campana Imballagi – Morbiato – Trentino
|
Tommaso Bosio
|
General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|
Tommaso Anastasia
|
Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|
Stefano Masciarelli
|
S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|
Luca Attolini
|
Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente
|
Alessandro Milesi
|
Biesse – Carrera – Premac
|
Mattia Stenico
|
Bardiani CSF 7 Saber
|
Andrea Donati
|
Biesse – Carrera – Premac
|
Pierluigi Garbi
|
Beltrami TSA Tre Colli
|
Nicolò Pizzi
|
Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|
Lorenzo De Longhi
|
Campana Imballagi – Morbiato – Trentino
|
Manuel Tessaro
|
Campana Imballagi – Morbiato – Trentino
|
Michele Bicelli
|
Biesse – Carrera – Premac
|
Elia Andreaus
|
Bahrain Victorious Development Team
|
Andrea Bessega
|
Lidl – Trek Future Racing
|
Simone Buongiorno
|
Beltrami TSA Tre Colli
|
Leonardo Meccia
|
Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|
Tommaso Quaglia
|
S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|
Cristian Remelli
|
General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|
Enea Sambinello
|
UAE Team Emirates Gen Z
|
Nicholas Travella
|
Biesse – Carrera – Premac
|
Riccardo Lorello
|
S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|
Tommaso Alunni
|
Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente
|
Antonio Bonaldo
|
S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|
Raffaele Tela
|
Beltrami TSA Tre Colli
|
Riccardo Biondani
|
Gragnano Sporting Club
|
Leonardo Vesco
|
Biesse – Carrera – Premac
|
Leonardo Rossi
|
Beltrami TSA Tre Colli
|
Tommaso Bambagioni
|
Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|
Davide Donati
|
Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
|
Samuele Alari
|
S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|
Alessandro Cattani
|
Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|
Thomas Capra
|
Bahrain Victorious Development Team
|
Nicolò Arrighetti
|
General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|
Leonardo Volpato
|
Campana Imballagi – Morbiato – Trentino
|
Diego Bracalente
|
MBH Bank CSB Telecom Fort
|
Alessio Menghini
|
Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|
Ignazio Cireddu
|
Team Vorarlberg
|
Luca Paletti
|
Bardiani CSF 7 Saber
|
Christian Piffer
|
Campana Imballagi – Morbiato – Trentino
|
Stefano Leali
|
Biesse – Carrera – Premac
|
Simone Zanini
|
XDS Astana Team
|
Cesare Chesini
|
MBH Bank CSB Telecom Fort
|
Piergiorgio Cozzani
|
Gragnano Sporting Club
|
Mirko Bozzola
|
S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|
Lorenzo Masciarelli
|
MBH Bank CSB Telecom Fort
|
Riccardo Perani
|
Beltrami TSA Tre Colli
|
Jacopo Colladon
|
Team Novo Nordisk
|
Florian Samuel Kajamini
|
XDS Astana Team
|
Gabriele Raccagni
|
Team Polti VisitMalta
|
Nicola Rossi
|
Biesse – Carrera – Premac
|
Andrea D’Amato
|
Team UKYO
|
Giovanni Bortoluzzi
|
General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|
Gianmarco Garofoli
|
Soudal Quick-Step
|
Tommaso Dati
|
Team UKYO
|
Federico Iacomoni
|
Team UKYO
|
Marco Palomba
|
S.C. Padovani Polo Cherry Bank
|
Samuel Quaranta
|
Gragnano Sporting Club
|
Giosuè Epis
|
Petrolike
|
Giacomo Villa
|
Petrolike
|
Davide De Cassan
|
General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|
Alessandro Verre
|
MBH Bank CSB Telecom Fort
|
Filippo Ridolfo
|
Team Novo Nordisk
|
Davide Persico
|
MBH Bank CSB Telecom Fort
|
Simone Raccani
|
Team UKYO
|
Francesco Parravano
|
Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente
|
Andrea Biancalani
|
Beltrami TSA Tre Colli
|
Simone Lucca
|
Gragnano Sporting Club
|
Andrea Cantoni
|
Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente
|
Alex Tolio
|
Bardiani CSF 7 Saber
|
Ivan Troia
|
Gragnano Sporting Club
|
Emanuele Ansaloni
|
Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|
Andrea De Totto
|
Gragnano Sporting Club
|
Thomas Pesenti
|
Team Polti VisitMalta
|
Nicolò Garibbo
|
Team UKYO
|
Michael Belleri
|
Beltrami TSA Tre Colli
|
Filippo Magli
|
Bardiani CSF 7 Saber
|
Antonio Polga
|
Team Novo Nordisk
|
Filippo Zana
|
Soudal Quick-Step
|
Andrea Pietrobon
|
Team Polti VisitMalta
|
Michele Gazzoli
|
Solution Tech NIPPO Rali
|
Giacomo Ballabio
|
Team Vorarlberg
|
Samuele Zoccarato
|
MBH Bank CSB Telecom Fort
|
Enrico Zanoncello
|
Bardiani CSF 7 Saber
|
Luca Covili
|
Bardiani CSF 7 Saber
|
Nicola Conci
|
XDS Astana Team
|
Umberto Poli
|
Team Novo Nordisk
|
Matteo Fabbro
|
Solution Tech NIPPO Rali
|
Fausto Masnada
|
MBH Bank CSB Telecom Fort
|
Matteo Spreafico
|
Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente
|
Mirco Maestri
|
Team Polti VisitMalta
|
Andrea Peron
|
Team Novo Nordisk