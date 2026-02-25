Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi Castelsardo-Bosa: orari, tv, percorso, favoriti. Attenzione a Davide Donati

Dopo cinque anni di assenza dal calendario torna il Giro di Sardegna. Appuntamento con la trentesima edizione della corsa a tappe isolana che scatta oggi ed apre la Coppa Italia delle Regioni. Prima frazione molto insidiosa con 189.8 km da Castelsardo a Bosa, 3000 metri di dislivello, poca pianura ed un finale incerto. Andiamo a scoprire la tappa nel dettaglio.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SARDEGNA DALLE 13.40

Come seguire in tv? La prima tappa del Giro di Sardegna sarà in diretta tv su Rai Sport. In streaming si potrà seguire su Eurosport, Raiplay, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati ed anche sul canale YouTube della Lega Ciclismo Professionistico a partire dalle ore 13:40. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PERCORSO

Tre i GPM da affrontare per i corridori in questa prima frazione, i primi due, Osilo (12.3 km al 4.2%) e Ossi (4.4 km al 4.5%) saranno posti nella prima parte di gara. Già più insidioso Villanova Monteleone (12.1 km al 4.6%) con scollinamento a una cinquantina di chilometri dall’arrivo. Occhio comunque al finale che sarà mosso, non è scontato lo sprint di gruppo.

FAVORITI

Team Polti VisitMalta che proverà a tenere il gruppo compatto, il velocista più atteso è infatti lo spagnolo Manuel Peñalver, ma occhio anche a Mirco Maestri che su queste altimetrie mosse si esalta. Proveranno a gettarsi nella volata anche Dušan Rajović (Solution Tech NIPPO Rali), Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber) ed il giovane Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies).

PROGRAMMA PRIMA TAPPA GIRO DI SARDEGNA 2026

Mercoledì 25 febbraio – Castelsardo – Bosa (189,8 km)

Orario di partenza: 10.30

Orario di arrivo: 15.30 circa

DOVE VEDERE LA PRIMA TAPPA DEL GIRO DI SARDEGNA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 13.40

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. Canale YouTube della Lega Ciclismo Professionistico

Diretta Live testuale: OA Sport