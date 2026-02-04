Due generazioni, due percorsi, un’unica grande passione: la ginnastica artistica. La nuova puntata di Ginnasticomania accende i riflettori su due protagonisti assoluti del movimento azzurro: Giorgia Villa e Nicola Busnari. Medaglia d’argento olimpica a squadre, Giorgia Villa si racconta con spontaneità, ironia e grande lucidità ai microfoni di Chiara Sani. Dall’impegno in palestra alle emozioni vissute fuori dalla pedana, la ginnasta azzurra ripercorre anche la recente esperienza nel reality show The Couple, una sfida inedita che l’ha messa alla prova sotto il profilo umano, mentale e mediatico, offrendo uno sguardo nuovo sulla sua personalità. Accanto a lei Nicola Busnari, autentica leggenda del cavallo con maniglie, 18 volte campione italiano e oggi punto di riferimento della ginnastica artistica maschile nel ruolo di allenatore. Busnari racconta il suo presente in palestra e il lavoro quotidiano al fianco di Yumin Abbadini, talento emergente della Nazionale italiana e protagonista di una crescita tecnica straordinaria che sta riportando grande attenzione sul settore maschile. Una puntata ricca di storie, esperienze e visioni diverse, che unisce passato, presente e futuro della ginnastica artistica italiana. ▶️ Guarda ora Ginnasticomania su YouTube #Ginnasticomania #GinnasticaArtistica #GiorgiaVilla #NicolaBusnari #ItaliaTeam #Olimpiadi #GinnasticaItaliana #CavalloConManiglie #YuminAbbadini #TeamItalia #SportItaliano #YouTubeSport