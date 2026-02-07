Francesca Lollobrigida oro alle Olimpiadi: podio e Inno di Mameli – VIDEO

Francesca Lollobrigida si è laureata Campionessa Olimpica dei 3.000 metri, conquistando la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 ed entrando per sempre nella leggenda dello sport tricolore. Nel giorno del suo 35mo compleanno, la fuoriclasse laziale ha giganteggiato nella prima gara del programma di speed skating sul ghiaccio del capoluogo lombardo e ha così migliorato l’argento che si era messa al collo quattro anni fa a Pechino.

La Campionessa del Mondo dei 5.000 metri ha offerto una prestazione tecnica semplicemente stellare, raggiungendo l’apice nel momento più importante della stagione dopo aver faticato nei vari appuntamenti del massimo circuito internazionale itinerante e agli Europei. L’azzurra ha trionfato con il nuovo record olimpico di 3:54.28, infliggendo distacchi abissali alla norvegese Ragne Wiklund (seconda a 2.26 secondi) e alla canadese Valerie Maltais (bronzo a 2.65).

Passerà agli annali la festa con il figlio Tommaso, preso in braccio dopo il trionfo e portato in giro per l’impianto: una mamma che ce l’ha fatta, che ha superato al meglio la gravidanza e che oggi si è regalata la gioia sportiva più bella, più agognata, più sognata. Inevitabili le lacrime sul gradino più alto del podio, dove ha ricevuto la medaglia d’oro e il titolo di Campionessa Olimpica, prima di intonare l’Inno di Mameli visibilmente commossa.

VIDEO FEDERICA LOLLOBRIGIDA PODIO OLIMPIADI

CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL PODIO DI FRANCESCA LOLLOBRIGIDA ALLE OLIMPIADI