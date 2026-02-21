Francesca Lollobrigida: “Dall’Olimpiade mi porto a casa l’amore degli italiani, vale più dei due ori”

La splendida Olimpiade di Francesca Lollobrigida termina con un quarto posto nella mass start femminile, gara che ha chiuso il sipario sulla specialità dello speed skating sull’anello di ghiaccio di Milano. Nonostante i rimpianti per la medaglia sfumata, l’italiana saluta la rassegna a cinque cerchi con un bottino di due ori nei 3000 e nei 5000 metri, un risultato sorprendente e forse non immaginabile alla vigilia dei Giochi.

L’azzurra ha trovato le sue migliori prestazioni quando servivano, dopo una stagione travagliata condizionata dagli infortuni. I due titoli olimpici rappresentano la rinascita di una pattinatrice che addirittura aveva pensato di ritirarsi nei mesi precedenti alle Olimpiadi. Ed oggi probabilmente la romana era anche in condizione di conquistare un’altra medaglia.

Come riportato dall’Ansa, Francesca Lollobrigida ha così commentato la sua mass start ed il quarto posto finale: “Essendo una gara di gruppo la mass start è molto imprevedibile, magari dovevo partire prima a lanciare la volata. Ho preso un po’ di sportellate dall’America, erano due olandesi, due canadesi, due americane; l’unica soluzione era lanciare la volata però sono rimasta dietro e lì ho perso la medaglia”.

Infine un ultimo pensiero in chiusura di queste Olimpiadi: “A parte i due ori mi porto a casa da questa Olimpiade l’amore che ho ricevuto e che continuo a ricevere dal pubblico italiano, è stato veramente una cosa impensabile per una che viene dal pattinaggio di velocità su ghiaccio. Secondo me questo è quello che oltre i due ori mi porto a casa”.