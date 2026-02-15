Federica Brignone tra i miti dello sport italiano: palmares sempre più ineguagliabile!

Federica Brignone amplia il proprio palmares conquistando la seconda medaglia d’oro in questa edizione dei Giochi Olimpici: l’azzurra, dopo aver trionfato in superG, domina anche il gigante, e completa una doppietta impensabile alla vigilia dopo il gravissimo infortunio di poco più di dieci mesi fa.

Diventano così 5 le medaglie olimpiche dell’azzurra, ma la bacheca di Federica Brignone conta anche due ori e tre argenti iridati: l’italiana detiene in questo momento sia il titolo di campionessa olimpica che di campionessa mondiale in gigante.

Non vanno poi dimenticate le 2 Coppe del Mondo generali e le 5 di specialità, ottenute grazie a 37 vittorie ed 85 podi complessivi sul circuito maggiore. Federica Brignone si è dimostrata più forte delle avversità, e probabilmente avrebbe potuto dire la sua anche in discesa e nella combinata a squadre senza quel terribile infortunio.

PALMARES FEDERICA BRIGNONE

Giochi Olimpici: 2 ori, 1 argento e 2 bronzi

Medaglia d’oro a Milano Cortina 2026 in superG

Medaglia d’oro a Milano Cortina 2026 in gigante

Medaglia d’argento a Pechino 2022 in gigante

Medaglia di bronzo a Pechino 2022 in combinata

Medaglia di bronzo a PyeongChang 2018 in gigante

Campionati del Mondo: 2 ori e 3 argenti

Medaglia d’oro a Saalbach 2025 in gigante

Medaglia d’oro a Meribel 2023 in combinata

Medaglia d’argento a Saalbach 2025 in superG

Medaglia d’argento a Meribel 2013 in gigante

Medaglia d’argento a Garmisch Partenkirchen 2011 in gigante

Classifiche di Coppa del Mondo: 2 generali e 5 di specialità

Vincitrice della Coppa del Mondo generale nel 2024-2025

Vincitrice della Coppa del Mondo generale nel 2019-2020

Vincitrice della Coppa di discesa nel 2024-2025

Vincitrice della Coppa di gigante nel 2024-2025

Vincitrice della Coppa di gigante nel 2019-2020

Vincitrice della Coppa di combinata nel 2019-2020

Vincitrice della Coppa di superG nel 2021-2022

Gare di Coppa del Mondo: 37 vittorie e 85 podi complessivi

17 vittorie in gigante, 42 podi complessivi

13 vittorie in superG, 27 podi complessivi

2 vittorie in discesa, 10 podi complessivi

5 vittorie in combinata, 6 podi complessivi