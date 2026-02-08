Ester Ledecka domina le qualificazioni del PGS di snowboard. Avanzano tre azzurre

È iniziata con le qualifiche la lunga giornata dello snowboard gigante parallelo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulla pista del Livigno Snow Park, si sono da poco concluse le due manche femminili, al termine delle quali si è determinato il tabellone delle sedici atlete che, a partire dalle 13.00, si daranno battaglia per conquistare il titolo olimpico.

Il miglior crono complessivo è stato segnato da un’impressionante Ester Ledecka. Per il fulmine ceco, una delle favorite della vigilia, tempo di 1:30.79 dopo le due run su pista rossa e blu. Dietro di lei, in seconda posizione, la connazionale Zuzana Maderova (1:31.48). Chiude la top 3 la giovane giapponese Tsubaki Miki, con il tempo di 1:32.87.

Positiva anche la prova di Lucia Dalmasso, che chiude la sua qualifica al quarto posto con il crono di 1:33.06. Strappano il pass per le fasi finali anche Elisa Caffont, con il sesto tempo complessivo in 1:33.38 e Jasmin Caffont, tredicesima in 1:35.00. Eliminata invece Sofia Valle, che saluta le Olimpiadi con la 32esima posizione (1:40.61).

Nella fase finale, dalle ore 13.00, Lucia Dalmasso sfiderà Jasmin Coratti nel derby italiano per gli ottavi di finale. La nativa di Feltre, in caso di semifinale, affronterebbe Ester Ledecka in una sfida impegnativa ma spettacolare. Elisa Caffont, invece, nei quarti di finale avrebbe di fronte la forte giapponese Tsubaki Miki.