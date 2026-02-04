C’è un momento, nella carriera di un’atleta, in cui bisogna scegliere se restare nella zona di comfort…oppure fare un passo nel vuoto.

Elisa Palmero quel passo lo ha fatto.

Dai 1500 metri ai 10.000, dalla pista alla strada, fino alla sfida più iconica di tutte: la maratona.

Elisa Palmero è una delle protagoniste assolute dell’atletica italiana degli ultimi anni.

Mezzofondista azzurra, classe 1999, portacolori dell’Esercito, terza italiana di sempre nei 10.000 metri, oro europeo a squadre nel cross e nei 10 km su strada.

Oggi Elisa è pronta a raccontarsi come non ha mai fatto prima: dagli inizi a Perosa Argentina, al lavoro in Kenya, dai record su pista e strada fino alla scelta più coraggiosa della sua carriera: l’esordio in maratona a Siviglia.

Un viaggio fatto di allenamenti, cadute, ripartenze, nuove ambizioni e consapevolezze.

Una chiacchierata autentica con una delle atlete più interessanti del panorama europeo.

Run2u – Storie di corsa, di vita e di scelte che fanno la differenza.

Run2U live è il format dedicato al mondo del running e dell’endurance, con interviste ai protagonisti dell’atletica italiana.

