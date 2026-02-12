Elena Curtoni: “La delusione c’è, ma contenta di aver messo in pista una buona sciata”

Elena Curtoni, con una pur validissima prestazione, finisce al settimo posto nel superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Solo 25 centesimi la separano dal podio, in una giornata che però non la vede avere poi completamente il sorriso.

Queste le parole della classe 1991 nativa di Morbegno alla Rai: “Chiaramente la delusione c’è. Alle Olimpiadi si sa che quello che conta sono le medaglie. Quello di cui sono contenta è di riuscire a mettere in pista una buona sciata, in due passaggi avrei potuto tenere il piede un po’ più giù, spingere un pochino di più. Ero tanto emozionata, avevo tanta voglia di divertirmi e sciare su questa pista che amo così tanto al massimo delle mie possibilità. La posizione non è di spicco, però ciò non toglie quello che sono e quello che ho fatto per arrivare qua e l’amore che ho per questo sport“.

Ribadisce comunque che non ci saranno altre occasioni di vederla in questa edizione delle Olimpiadi o nelle prossime: “Unica e ultima apparizione, non penso che arriverò alle prossime Olimpiadi. Me la sono giocata, è stato bello sentire queste emozioni“.

Sguardo ora volto al prosieguo dell’annata e non solo: “C’è ancora una bella parte di stagione dove posso togliermi delle soddisfazioni. Per i Mondiali dell’anno prossimo vedremo, una cosa alla volta“.