Dove vedere in tv New England Patriots-Seattle Seahawks, Super Bowl 2026: orario, programma, streaming

Nella notte italiana tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio (a partire dalle ore 00.30 italiane), si disputerà il Super Bowl 2026, l’evento sportivo che incolla davanti al televisore tutti gli Stati Uniti d’America e che è sempre più seguito anche all’estero. Si tratta di una delle manifestazioni che trascende lo sport e abbraccia la cultura, lo spettacolo, la musica. Si preannuncia grande spettacolo al Levi’s Stadium di Santa Clara (California, USA).

I New England Patriots e i Seattle Seahawks si sfideranno in quella è che la finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano. Sono annunciati circa 70.000 spettatori sugli spalti per il consueto sold-out tipico del grande evento. I Patriots hanno vinto il Super Bowl per ben sei volte (record assoluto), l’ultima risale al 2019 e non disputano il match per il titolo da sette anni. I Seahawks hanno fatto festa soltanto in un’occasione (nel 2014).

Il concerto di metà partita sarà tenuto dall’artista Bad Bunny, che darà vita a un Half Time Show davvero imperdibile e che sarà di sicuro interesse per tutti gli appassionati. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del Super Bowl 2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming su Mediaset Infinity e su DAZN, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New Orleans sono indietro nove ore rispetto a noi).

CALENDARIO SUPER BOWL 2026

Lunedì 9 febbraio

Ore 00.30 Super Bowl 2026: New England Patriots vs Seattle Seahawks – Diretta tv su Italia 1

PROGRAMMA SUPER BOWL 2026: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.