Dove vedere in tv la Superlega di volley 2026 oggi: orari partite 25 febbraio, programma, streaming

La regular season di SuperLega si chiude con la ventiduesima giornata, in programma mercoledì 25 febbraio alle 20.30 con tutte le partite in contemporanea. Una scelta che rende la serata ancora più intensa, anche se l’unico vero verdetto da assegnare riguarda la lotta per il terzo posto. Per il resto, la classifica ha già parlato: la Sir Susa Scai Perugia ha blindato il primo posto con 55 punti, la Rana Verona è matematicamente seconda a quota 48, mentre dalla sesta all’ottava posizione nulla potrà cambiare. Le prime otto accederanno ai play-off con gli incroci classici (1ª-8ª, 2ª-7ª, 3ª-6ª, 4ª-5ª), mentre la Yuasa Battery Grottazzolina, ultima, è già retrocessa, senza ulteriori squadre coinvolte nella zona salvezza.

Tutta l’attenzione è quindi concentrata sulla bagarre per il podio, con tre squadre racchiuse in un solo punto: Itas Trentino e Valsa Group Modena condividono la terza piazza a 44 punti, mentre la Gas Sales Bluenergy Piacenza segue a 43. Una distanza minima che può però cambiare radicalmente gli accoppiamenti dei quarti di finale. Chi chiude terzo affronterà la Cucine Lube Civitanova, già sicura del sesto posto; quarto e quinto posto significherebbero scontro diretto immediato, con il rischio di un’eliminazione eccellente già al primo turno.

Trento ospita la Cisterna Volley alla BTS Arena in una sfida che sulla carta appare favorevole, ma che arriva dopo il passo falso di Piacenza. Nell’ultimo turno i gialloblù sono caduti 3-1, pagando un 44% in attacco e qualche difficoltà in ricezione, mentre gli emiliani hanno fatto la differenza con 12 muri e 10 ace. Ora per la squadra di Mendez l’imperativo è chiaro: vincere da tre punti, possibilmente limitando i set concessi, per difendere almeno la quarta posizione e mettere pressione alle rivali. In caso di arrivo a pari merito, entreranno in gioco quoziente set e quoziente punti, dettagli che in questa fase possono risultare decisivi.

Modena attende Verona al PalaPanini in quella che si preannuncia la gara più delicata della serata. Gli emiliani arrivano dal netto 3-0 su Grottazzolina, una prova che ha confermato solidità e profondità dell’organico. Verona, però, pur certa del secondo posto, vuole ritrovare brillantezza dopo il 3-0 subito da Perugia e non può permettersi cali di tensione alla vigilia dei play-off. Per la formazione di Giuliani sarà fondamentale la continuità di rendimento: una vittoria piena garantirebbe almeno il mantenimento della posizione attuale e potrebbe valere il sorpasso su Trento in caso di inciampo dei gialloblù.

Piacenza, infine, è attesa dalla trasferta contro la Sonepar Padova. Il successo su Trento ha rilanciato le ambizioni della squadra di Boninfante, capace di imporsi grazie a numeri importanti in battuta e a muro. La missione è semplice solo sulla carta: vincere e sperare. Servono i tre punti e contemporaneamente un passo falso di una tra Trento e Modena per completare il sorpasso. Padova, senza più obiettivi di classifica, può però giocare senza pressioni, trasformando la sfida in una partita potenzialmente insidiosa.

Le altre gare avranno un peso relativo. Perugia ospita Grottazzolina in un match che servirà soprattutto a mantenere ritmo e intensità in vista dei play-off. Civitanova accoglie la Vero Volley Monza con l’obiettivo di chiudere al meglio la stagione regolare e presentarsi ai quarti con fiducia, mentre Milano affronta la MA Acqua S.Bernardo Cuneo in una gara utile soprattutto per preparare l’incrocio con Verona.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di mercoledì 25 febbraio della 21ma giornata della Superlega maschile.

CALENDARIO SUPERLEGA MASCHILE VOLLEY OGGI Mercoledì 25 febbraio

Ore 20.30 – Itas Trentino vs Cisterna Volley – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Sir Susa Scai Perugia vs Yuasa Battery Grottazzolina – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Cucine Lube Civitanova vs Vero Volley Monza – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Allianz Milano vs MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.30 – Valsa Group Modena vs Rana Verona – Diretta TV su Rai Sport, diretta streaming su VBTV e Rai Play

Ore 20.30 – Sonepar Padova vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta streaming su DAZN e VBTV