Dove vedere in tv Francesca Lollobrigida nella mass start: orario, programma, streaming

Francesca Lollobrigida sarà una delle osservate speciali al via della mass start femminile che chiuderà ufficialmente il programma dello speed skating ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse azzurra proverà a centrare il bersaglio grosso nella sua specialità preferita, dopo aver completato una sfavillante doppietta 3000-5000 sul ghiaccio di Rho Fiera.

La 35enne di Frascati, terza classificata nella partenza in linea alle Olimpiadi di Pechino 2022, ha raggiunto la forma ottimale proprio durante questa rassegna a cinque cerchi e va considerata quindi una delle favorite per il podio. Il format della mass olimpica è diverso rispetto a quello che vediamo abitualmente in Coppa del Mondo, infatti andranno in scena due semifinali per stabilire le sedici finaliste che si contenderanno le medaglie in una delle competizioni più imprevedibili dell’intera manifestazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della mass start femminile di speed skating con Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FRANCESCA LOLLOBRIGIDA MASS START OLIMPIADI

Sabato 21 febbraio

15.50 Semifinali mass start femminile, con Francesca Lollobrigida – Diretta tv su Rai 2

17.15 Finale mass start femminile, eventualmente con Francesca Lollobrigida – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA MASS START SPEED SKATING OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.