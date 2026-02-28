WTA Merida 2026, Paolini rimonta ed è in semifinale. Avanti anche Bucsa e Frech

Si sono delineate le semifinali del WTA di Merida. Prosegue il cammino di Jasmine Paolini sul cemento messicano, con la tennista toscana, testa di serie numero uno del torneo, che ha rimontato la britannica Katie Boulter con il punteggio di 0-6 6-3 6-3 in un’ora e cinquantatré minuti di gioco. Un primo set orribile per l’azzurra, che poi si è completamente ripresa negli altri due parziali, centrando così la prima semifinale della sua stagione.

Adesso per Paolini ci sarà la sfida con la spagnola Cristina Bucsa, che sta vivendo davvero una settimana da sogno a Merida, visto che ha raggiunto anche la finale nel torneo di doppio. La numero 63 del mondo non ha ancora lasciato un set alle sue avversarie, battendo anche la turca Zeynep Sonmez con il punteggio di 6-3 6-4.

Dopo una battaglia clamorosa di quasi tre ore di gioco, la polacca Magdalena Frech stacca il biglietto per la semifinale. La numero 57 della classifica mondiale ha superato la ceca Marie Bouzkova per 6-3 4-6 6-3. Con l’eliminazione di Bouzkova, l’unica testa di serie rimasta ancora in corsa è proprio Jasmine Paolini.

Frech affronterà adesso la cinese Shuai Zhang, che ha battuto agevolmente nei quarti di finale l’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva in due set con il punteggio di 6-1 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Per l’asiatica si tratta della prima semifinale nel massimo circuito addirittura dal 2022.

RISULTATI WTA MERIDA 2026

Frech (Pol) b. Bouzkova (Cze) 6-3 4-6 6-3

Bucsa (Esp) b. Sonmez (Esp) 6-3 6-4

Zhang (Chn) b. Jimenez Kasintseva (And) 6-1 6-3

Paolini (Ita) b. Boulter (Gbr) 0-6 6-3 6-3