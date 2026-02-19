Seguici su
Milano Cortina 2026

Daniele Di Stefano: “Ho dato tutto quello che avevo, pensavo che con quel tempo sarei andato a medaglia”

Daniele Di Stefano / LaPresse

Daniele Di Stefano ha concluso al quinto posto i 1500 metri nello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Una prestazione sorprendente del pattinatore italiano in un contesto altamente qualificato in cui è emerso un riscontro sorprendente.

La competizione si è risolta, infatti, con il successo del cinese Ning Zhongyan, che con 1’41”98 ha battuto il favoritissimo statunitense Jordan Stolz (1’42”75), grande favorito della vigilia, e l’olandese Kjeld Nuis (1’42”82). Di Stefano, accoppiato col tulipano  Joep Wennemars, ha dato vita a un confronto molto serrato, vinto dal neerlandese in 1’43″05, con l’azzurro che ha rimontato e chiuso in 1’43″41.

Crono pazzeschi, dal momento che più volte il record olimpico è stato migliorato. “Sono contento della mia prestazione, ho dato tutto quello che avevo. Confrontandomi con l’olandese, sapevo cosa fare e quando stavo rimontando, mi sono anche esaltato. Lui è un grandissimo atleta e, visto il tempo, sinceramente pensavo che sarei andato a medaglia“, ha ammesso Di Stefano ai microfoni di Eurosport.

Sinceramente poi i crono che hanno fatto il cinese e Nuis sono stati incredibili. Pensavo che Stolz avrebbe vinto e invece le cose sono andate diversamente. Io comunque non posso dire niente perché meglio di così non potevo fare“, ha concluso l’azzurro.

